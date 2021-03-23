Российские социологи и психологи поделятся методиками своей работы в библиотеках страны

23 и 24 марта 2021 года в очно-дистанционном формате состоится Одиннадцатая Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке», организатором которой выступает Российская государственная библиотека для молодёжи. Участие во Встрече планируют принять более 200 специалистов 45 регионов России.
В рамках мероприятия к обсуждению будут представлены темы, связанные с библиотечной социологией и психологией, в частности речь пойдёт о методах и методиках работы библиотечных исследователей, о поведении пользователей в библиотеке, о читательских потребностях и предпочтениях, о новых формах и направлениях в библиотечном обслуживании, возникших в период пандемии, об актуальных практиках обслуживания в электронной среде, о социальной реабилитации и психологической адаптации молодых людей, о навыках и компетенциях, необходимых современному библиотекарю, а также о перспективах развития библиотек.
Свои доклады представят учёные и деятели культуры, преподаватели и аспиранты педагогических и культурных вузов, сотрудники федеральных, региональных и муниципальных библиотек, библиотек иных систем и ведомств, в частности учебных заведений, а также другие специалисты, занимающиеся исследовательской работой социологического характера и практической психологической деятельностью.
На пленарном заседании со своим приветствием выступят Лидия Федякина, заместитель директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ и Михаил Афанасьев, директор Российской публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации.
По итогам Рабочей встречи будет подготовлен сборник тематических материалов.
Подробная программа встречи доступна по ссылке: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11038
Трансляция встречи состоится на YouTube-канале РГБМ: https://www.youtube.com/watch?v=fzqimhyzIc0Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.