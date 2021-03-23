Российские социологи и психологи поделятся методиками своей работы в библиотеках страны

23 и 24 мар­та 2021 года в очно-дистан­ци­он­ном фор­ма­те состо­ит­ся Один­на­дца­тая Все­рос­сий­ская рабо­чая встре­ча «Социо­лог и пси­хо­лог в биб­лио­те­ке», орга­ни­за­то­ром кото­рой высту­па­ет Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка для моло­дё­жи. Уча­стие во Встре­че пла­ни­ру­ют при­нять более 200 спе­ци­а­ли­стов 45 реги­о­нов России.

В рам­ках меро­при­я­тия к обсуж­де­нию будут пред­став­ле­ны темы, свя­зан­ные с биб­лио­теч­ной социо­ло­ги­ей и пси­хо­ло­ги­ей, в част­но­сти речь пой­дёт о мето­дах и мето­ди­ках рабо­ты биб­лио­теч­ных иссле­до­ва­те­лей, о пове­де­нии поль­зо­ва­те­лей в биб­лио­те­ке, о чита­тель­ских потреб­но­стях и пред­по­чте­ни­ях, о новых фор­мах и направ­ле­ни­ях в биб­лио­теч­ном обслу­жи­ва­нии, воз­ник­ших в пери­од пан­де­мии, об акту­аль­ных прак­ти­ках обслу­жи­ва­ния в элек­трон­ной сре­де, о соци­аль­ной реа­би­ли­та­ции и пси­хо­ло­ги­че­ской адап­та­ции моло­дых людей, о навы­ках и ком­пе­тен­ци­ях, необ­хо­ди­мых совре­мен­но­му биб­лио­те­ка­рю, а так­же о пер­спек­ти­вах раз­ви­тия библиотек.

Свои докла­ды пред­ста­вят учё­ные и дея­те­ли куль­ту­ры, пре­по­да­ва­те­ли и аспи­ран­ты педа­го­ги­че­ских и куль­тур­ных вузов, сотруд­ни­ки феде­раль­ных, реги­о­наль­ных и муни­ци­паль­ных биб­лио­тек, биб­лио­тек иных систем и ведомств, в част­но­сти учеб­ных заве­де­ний, а так­же дру­гие спе­ци­а­ли­сты, зани­ма­ю­щи­е­ся иссле­до­ва­тель­ской рабо­той социо­ло­ги­че­ско­го харак­те­ра и прак­ти­че­ской пси­хо­ло­ги­че­ской деятельностью.

На пле­нар­ном засе­да­нии со сво­им при­вет­стви­ем высту­пят Лидия Федя­ки­на, заме­сти­тель дирек­то­ра Депар­та­мен­та реги­о­наль­ной поли­ти­ки, обра­зо­ва­ния и про­ект­но­го управ­ле­ния Мини­стер­ства куль­ту­ры РФ и Миха­ил Афа­на­сьев, дирек­тор Рос­сий­ской пуб­лич­ной исто­ри­че­ской биб­лио­те­ки, пре­зи­дент Рос­сий­ской биб­лио­теч­ной ассоциации.

По ито­гам Рабо­чей встре­чи будет под­го­тов­лен сбор­ник тема­ти­че­ских материалов.

Подроб­ная про­грам­ма встре­чи доступ­на по ссыл­ке: https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11038

Транс­ля­ция встре­чи состо­ит­ся на YouTube-кана­ле РГБМ: https://www.youtube.com/watch?v=fzqimhyzIc0

укра­ли