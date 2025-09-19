Жюри фестиваля «Территория жеста» возглавила актриса Ирина Безрукова

Утвержден состав жюри VIII Международного фестиваля театрального искусства «Территория Жеста», который состоится в Москве. Масштабный театральный форум, собирающий коллективы неслышащих актеров из разных стран, проводится восьмой год подряд Театром Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Жюри ежегодного фестиваля «Территория жеста» возглавила Ирина Безрукова — член Общественной палаты Московской области, телеведущая, актриса театра и кино. В состав жюри вошли: руководитель театра TOGGER Игорь Чигасов — он уже не первый раз будет оценивать работы участников фестиваля; актриса, педагог, театральный режиссер Юлия Чекмасова; театральный режиссер Станислав Васильев; один из ведущих артистов Театра Мимики и Жеста Сергей Семененко и президент Международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest Яна Балачевцева.

«Для меня большая честь стать частью такого значимого события, как фестиваль «Территория Жеста», это возможность прикоснуться к уникальному миру искусства, где жестовый язык становится главным инструментом выразительности, – говорит Яна Балачевцева. – Я искренне рада возможности посмотреть работы коллективов из разных стран. Здесь, на этой площадке, искусство объединяет нас всех, доказывая, что творчество не знает границ и барьеров».

В фестивале, по сложившейся традиции, принимают участие профессиональные и любительские коллективы, играющие на жестовом языке, из разных городов России, а также из Беларуси, Армении, Италии и других стран.