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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыкиThe Last Roman представил дерзкий клубный трек «ONS»

The Last Roman представил дерзкий клубный трек «ONS»

editor
By editor
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ONS

The Last Roman, хоть и родом из небольшого башкирского города Октябрьский, его музыка не знает границ и понятна во всем мире. Это неудивительно, ведь вдохновителями этого проекта, зародившегося в Сербии, являются такие таланты, как Adele (ее музыка проста, но в то же время насыщенная, является лучшим примером эстетики тихой роскоши), Hurts (торжество стиля и энергии) и Imagine Dragons (обескураживающий драйв музыки и смыслов).

Этот эклектичный выбор ролевых моделей, по мнению The Last Roman, и является ключом к успеху. The Last Roman не спешит ограничивать тематику своих произведений, а напротив, стремится через музыку говорить на разнообразные темы. «Свой жизненный опыт я превращаю в песни, надеясь, что люди смогут найти в них что-то близкое для себя (и, конечно же, подпевать им). Могу сказать, что все эти истории, что вы слышите в моих треках, на 100% правдивы».

Даже его сценическое имя имеет не двойное, а тройное значение. Его настоящее имя Роман, он восхищается римской культурой, а третье значение — это отсылка к романтической составляющей его музыки: «Для меня все связано с эмоциями».

Эта многоуровневость основе творчества The Last Roman превращает опыт его слушателей в незабываемое путешествие. Хотя все его релизы на сегодняшний день можно отнести к жанру инди-поп, каждая песня звучит уникально. «Have Fun» 2023 года — это неожиданно жизнерадостный трек о болях отношений без обязательств. «Breathtaking» 2024 года — возвышенная баллада о влюбленности в незнакомку, релиз этого сингла сопровождался веселой видеоигрой. А сингл «ONS» — это дерзкий клубный трек о прагматичной природе отношений на одну ночь.

Несмотря на то, что весь процесс создания музыки лежит на плечах Романа, The Last Roman стремится выйти за пределы своей домашней студии и поделиться своими ритмами и идеями с широкой аудиторией. В дополнение к планам выпускать новый сингл каждые пару месяцев, The Last Roman разрабатывает программу живых выступлений. «Я не гонюсь за трендами и не пишу песни с политическим подтекстом. Я ничего не изобретаю. Я просто делюсь со слушателями своей правдой. И если я смогу вызвать у слушателей эмоциональный отклик, то значит я все делаю правильно».

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