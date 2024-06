The Last Roman представил дерзкий клубный трек «ONS»

The Last Roman, хоть и родом из небольшого башкирского города Октябрьский, его музыка не знает границ и понятна во всем мире. Это неудивительно, ведь вдохновителями этого проекта, зародившегося в Сербии, являются такие таланты, как Adele (ее музыка проста, но в то же время насыщенная, является лучшим примером эстетики тихой роскоши), Hurts (торжество стиля и энергии) и Imagine Dragons (обескураживающий драйв музыки и смыслов).

Этот эклектичный выбор ролевых моделей, по мнению The Last Roman, и является ключом к успеху. The Last Roman не спешит ограничивать тематику своих произведений, а напротив, стремится через музыку говорить на разнообразные темы. «Свой жизненный опыт я превращаю в песни, надеясь, что люди смогут найти в них что-то близкое для себя (и, конечно же, подпевать им). Могу сказать, что все эти истории, что вы слышите в моих треках, на 100% правдивы».

Даже его сценическое имя имеет не двойное, а тройное значение. Его настоящее имя Роман, он восхищается римской культурой, а третье значение — это отсылка к романтической составляющей его музыки: «Для меня все связано с эмоциями».

Эта многоуровневость основе творчества The Last Roman превращает опыт его слушателей в незабываемое путешествие. Хотя все его релизы на сегодняшний день можно отнести к жанру инди-поп, каждая песня звучит уникально. «Have Fun» 2023 года — это неожиданно жизнерадостный трек о болях отношений без обязательств. «Breathtaking» 2024 года — возвышенная баллада о влюбленности в незнакомку, релиз этого сингла сопровождался веселой видеоигрой. А сингл «ONS» — это дерзкий клубный трек о прагматичной природе отношений на одну ночь.

Несмотря на то, что весь процесс создания музыки лежит на плечах Романа, The Last Roman стремится выйти за пределы своей домашней студии и поделиться своими ритмами и идеями с широкой аудиторией. В дополнение к планам выпускать новый сингл каждые пару месяцев, The Last Roman разрабатывает программу живых выступлений. «Я не гонюсь за трендами и не пишу песни с политическим подтекстом. Я ничего не изобретаю. Я просто делюсь со слушателями своей правдой. И если я смогу вызвать у слушателей эмоциональный отклик, то значит я все делаю правильно».