Тиль Швайгер сыграет в российском фильме отца экс-канцлера Германии, Ангелы Меркель

Тиль Швайгер, звезда фильмов «Бесславные ублюдки», «Достучаться до небес», «Взрывная блондинка» снимется в российско-немецкой кинокартине «Шпион» в роли отца Ангелы Меркель — Хорста Каснера.

Соответствующая договорённость достигнута, сообщил Александр N — генеральный продюсер кинокомпании N Films, работающей над производством фильма «Шпион».

Картина основана на реальных событиях. Тиль Швайгер исполнит роль отца экс-канцлера Германии — Ангелы Меркель. Восьмилетняя будущая канцлер, актрису на роль которой подбирают в настоящий момент, также появится в фильме.

Режиссёром российско-немецкого фильма «Шпион» выступает Томас Ян. Томас и Тиль уже работали над совместным кинофильмом 1997 года «Достучаться до небес», сценаристом и режиссёром которого являлся Томас Ян, а главную роль исполнил Тиль Швайгер, за что получил награду ММКФ «за лучшую мужскую роль».

О начале производства фильма «Шпион» кинокомпания N Films объявила в середине 2019 года. А приглашение в проект одного из самых заслуженных европейских режиссёров: Томаса Яна состоялось в феврале 2021.

На главную роль создатели рассматривают Ивана Янковского и Константина Крюкова. Сценаристами проекта вместе с Александром N выступают: Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.

Александр N — российский кинопродюсер, выпускник Нью-Йоркской Академии Киноискусств, при киностудии Universal Pictures, Лос-Анджелес, Калифорния. После возвращения в Россию, Александр внедряет голливудский опыт и методики в развитие российской киноиндустрии.

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