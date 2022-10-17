Дэя представляет осенний сингл «Нарисуй»

Дэя сделала поклонникам долгожданный подарок: 13 октября состоялась премьера нового сингла певицы. «Нарисуй» – так называется эта драматичная работа, в которой героиня стоит перед трудным выбором, где гордость, обида и мольба сливаются в одном душевном порыве, где надежда умирает последней.

«Релиз нового сингла неслучайно выпал на осень. Осень – это не просто сезон, это состояние души. Одинокие оголённые стволы деревьев… Опавшие листья, как затухающие на остывшей земле яркие воспоминания… Грусть и пустота. Это так похоже на людей, в сердцах которых угасает любовь. Наверное, у всех своя дорога к счастью и, может быть, непростая. Но у каждого из нас есть путеводная звезда – надежда!».

Слова песни были написаны поэтессой Ларисой Архипенко, известной своими работами со многими звёздами эстрады. Автором музыки стал композитор и аранжировщик Дмитрий Билаш. Именно благодаря его таланту композиция приобрела особый музыкальный колорит.

Близится к завершению и работа над клипом, который будет представлен в конце октября.

Сингл Дэи «Нарисуй» доступен на цифровых площадках

Фото — Евгениий КОНОГОРОВ

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