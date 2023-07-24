ТНТ объявляет о старте съемок криминальной комедии «Дино»

Компания Good Story Media приступила к съемкам нового проекта – криминальной комедии «Дино», которая выйдет на телеканале ТНТ уже в следующем году. В главных ролях Алексей Розин и Любовь Толкалина.

Это история о попытке человека снова пройти путь, который когда-то отправил его жизнь «на помойку», чтобы в этот раз совершить правильный выбор и начать все заново. Главному герою сериала, а вместе с ним и зрителям, предстоит переосмыслить, казалось бы, далекие 90-е и понять, как они повлияли на нашу сегодняшнюю действительность.

Главного героя – бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств Дино вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии», но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами…

По словам создателей, герою вновь придется «войти в реку 90-х, которая до сих пор течет по нашим городам и проверить свои принципы на прочность». Кроме этого, он попытается воссоединиться с любовью всей своей жизни. «Криминального рыцаря со старыми правилами жизни в современных реалиях» играет Алексей Розин, а женщину его мечты – Любовь Толкалина.

В ролях также: Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Всеволод Володин, Андрей Гальченко, Рустам Ахмадеев, Сергей Колесов, Сергей Шнырев, Олег Васильков и другие.

Алексей Иванов, сценарист и креативный продюсер: «В первую очередь это история о большой любви, которая началась в 90-е. Ведь самые крепкие чувства рождаются в самые сложные времена…»

Тимофей Шарипов, режиссёр: «Дино» – брутальная история любви. Он опоздал на свидание на двадцать лет. Она все это время в одиночку дралась с обстоятельствами. Для них сложные и кривые девяностые – это понятное им время, которое как будто бы прошло».

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