Третьяковская галерея и Музей Мирового океана представляют выставочный проект, посвященный значимой для Калининграда, города моряков и рыбаков, теме моря.

Нигде, кроме как в море, человек не ощущает столь остро свою незначительность, но ничто, кроме моря, не дарит ощущение полной свободы. Море всегда манило людей своей загадочной красотой и величием. На протяжении многих веков художники, поэты, музыканты припадали к этому неиссякаемому источнику вдохновения. Одним море раскрывается мрачной стихией, таящей в своих волнах тысячи опасностей. А для других море — это повседневная жизнь: служба, работа, промысел.

Выставка рассказывает о любви к морю, нелегком труде рыбаков, ежедневном мужестве и покорении стихии. Во все времена эти темы находили отражение в искусстве, и каждый период рождал новые интерпретации. Мастера XIX века, такие как Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов, любуются величественными пейзажами. В XX веке внимание художников все больше привлекает человек и его отношения со стихией, а в XXI веке авторы видят в вечно волнующемся море метафору бытия — видимых и невидимых преград, возможности и невозможности их преодоления, как в видео группы «Синий суп».

Разнообразна и широка география проекта – посетители выставки получат возможность отправиться в странствие от суровых берегов Северного Ледовитого океана, изображенных на картинах «первого живописца Арктики» Александра Борисова, до теплого Каспийского моря, написанного классиком советской живописи Алексеем Ткачевым. И, конечно, Балтика, с ее величественной красотой, которой она вдохновляла самых разных художников: Алексея Боголюбова, Рихарда Васми, Эдуарда Калныньша и других.

Посетители выставки совершат своего рода путешествие не только по морям и побережьям нашей страны, но и по стилям и направлениям отечественной живописи и скульптуры. Работы отечественных мастеров XIX–XX веков из собрания Третьяковской галереи развернут перед зрителями виды бескрайних морских просторов и далеких берегов, познакомят с различными сторонами жизни моря и у моря. Дополнят экспозицию острые по образному решению скульптуры выдающего скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана.

Выставка открыта с 29 сентября 2023 года по 15 января 2024 года.

Олег Лошаков. Шум моря. Женский портрет

Александр Борисов. Мальчик-ненец

Алексей Боголюбов. Взморье

Алексей Ткачев. Вечер на Каспии

Екатерина Зернова. Рыбоконсервный завод

Иван Айвазовский. Туман на море

Исаак Левитан. Остатки былого

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