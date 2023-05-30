Тома Polаk: «Мне бы хотелось больше отражать свой внутренний мир в своих песнях, делиться своим мироощущением»

Тома Polаk – это новый авторский взгляд на привычную поп-музыку. Она ломает привычные стереотипы не только дерзкими и экспериментальными образами, но и самобытным подходом к музыкальному материалу. Мы встретились с певицей и поговорили о новом треке «Сама», любимых песня и соцсетях.

– Как вы начали свою музыкальную карьеру?

– В детстве я ходила в музыкальную школу по классу фортепиано и училась на хоровом отделении. После 9го класса ушла в педагогическое училище на музыкальное отделение, где уже в 16 лет четко поняла, что очень хочу связать свою жизнь с музыкой. А именно - безумно хочу круто петь, - так я начала заниматься Эстрадным вокалом. Было очень сложно - так как у меня было совершенно не то звучание, которое нужно было для эстрады. Я занималась каждый день, без выходных – ходила к разным педагогам, старалась знакомиться с разными стилями, «снимать» манеру западных исполнителей. Позже, переехав в Москву, поступила и закончила вуз по специальности «Эстрадный вокал».

– А вот дальше началось самое сложное (смеется) Оказалось, что хорошо петь - это очень мало, нужно искать свой собственный стиль, создавать свои необычные песни, чем я и занимаюсь постоянно.

– На сегодняшний день я выпустила 21 трек, некоторые из них стали саундтреками к известным сериалам, некоторые сейчас играют на радиостанциях, но моя ближайшая цель - выпустить 100 процентный хит, над чем, собственно говоря, я сейчас и работаю (смеется)

– Говорят, что самое важное для артиста – это найти свою Музу. Что Вас вдохновляет?

– У меня нет музы (смеется). Меня может вдохновить буквально все - интересный человек, чья-то музыкальная работа, которая мне близка, возможно даже просто короткое видео (смеется).

– Поздравляем с выходом нового трека «Сама». Расскажите о ней. Какие эмоции вы испытали, когда услышали песню впервые?

– Спасибо. Я работала над ней 2 месяца, несколько раз мы переделывали и слова и мелодию, и как только родились строчки - «я смогу сама...» - сразу стало понятно, что это именно то, что нужно. Это отражает меня и всю мою жизнь.

– Планируете ли Вы снимать на неё клип?

– Пока нет, но если у трека будет много прослушиваний то задумаюсь над этим вопросом.

– Есть ли у вас любимая песня из вашего репертуара? Почему именно она особенная для вас?

– Каждая моя песня - это мой «ребенок», поэтому каждую из них я люблю по-своему (смеется). Очень люблю песню «Поговори со мной», наверно потому что это, все -таки, моя первая работа, и с ней много воспоминаний (улыбается).

– Какие темы или идеи вам было бы интересно исследовать в своих будущих песнях?

– Мне бы хотелось, конечно, больше отражать свой внутренний мир в своих песнях, делиться своим мироощущением.

– Работа артистки не та, при которой̆ можно сберечь много свободного времени. На что Вы его стараетесь преимущественно тратить?

– Я очень «жадная» по отношению к своему времени. Причем, чем старше становлюсь, тем еще более избирательно я его трачу (смеется). Значительную часть моей жизни занимает спорт, много времени уходит на съемки - регулярно снимаю контент для соцсетей, работа в музыкальной студии, каждые выходные у меня различные выступления.

– Как вы относитесь к взаимодействию с поклонниками через социальные сети?

– Прекрасно отношусь, я стараюсь регулярно вести все соцсети, отвечать практически всем своим подписчикам и на их комментарии и на сообщения (за исключением, конечно, совсем неадекватных персонажей). Считаю,что для артиста в наше время социальные сети - это прекрасный способ самовыражения и продвижения.

– Какие планы у вас на будущее в музыкальной индустрии?

– Наполеоновские (смеется).

– Какое у вас жизненное кредо? Чем вы руководствуетесь?

– Достигать успеха в том, чем любишь заниматься, постоянно развиваться, идти вперед, несмотря на обстоятельства, не сдаваться!.. Укреплять веру в себя, помогать укреплять ее в других.

От редакции: В далёком 2017 году мы публиковали масштабное интервью с Томой Полок. Ознакомиться можно с ним по предложенной ссылке.

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