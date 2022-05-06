Топ-10 фестивальных и зарубежных киноновинок в онлайн-кинотеатре PREMIER

«Худший человек на свете» – Оскар за лучший сценарий

Юная студентка Юлия из хорошей норвежской семьи начинает взрослую жизнь, думая, что станет врачом. Ее главные черты — беспокойство и рефлексия. Ни одно событие и переживание Юлия не оставляет просто так, ставит под сомнение собственные и чужие ценности, живёт в постоянном внутреннем конфликте. После первых месяцев учебы она решает, что психология ей куда ближе, чем медицина — а потом увлекается писательством, фотографией и книжным делом. Фильм разбит на 12 последовательных глав: Юлия меняет профессии и возлюбленных, переживает длительные отношения и легкие увлечения, приспосабливается к новым обстоятельствам и открывает разные стороны своей личности.

«Сделано в Италии» – Сериал

Дочь итальянских эмигрантов Ирена устраивается на работу в модный журнал «Appeal», чтобы заработать на обучение в колледже. Но с развитием миланской индустрии моды в жизни Ирены происходят кардинальные изменения. Она встречает молодых дизайнеров, мечтающих вырваться на международный уровень и потеснить французскую высокую моду.

«Утраченные иллюзии» – Сезар за лучший фильм

Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлеты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен подходит к черте отчаяния, в последний момент понимая, что он натворил.

«Эйфель» – Сезар за лучшие костюмы и визуальные эффекты

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.

«Я иду искать» – Лучший фильм ужасов

Молодая невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Кто бы мог подумать, что первая брачная ночь превратится в смертельную игру с новообретенные родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

«Нереалити» – Сериал

О бывшей звезде реалити-шоу, которая после 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь.

«Прошлой ночью в Сохо» – Лучший фильм по версии Британской киноакадемии

Молодая провинциалка Элоиз без ума от 1960-х. Всю жизнь она прожила с бабушкой, но теперь едет учиться в Лондон на дизайнера одежды. Не сумев приспособиться к шумной жизни в общежитии, девушка переезжает в более привычную обстановку — снимает давно не видавшую ремонта комнату у пожилой хозяйки. В первую же ночь на новом месте Элоиз видит то ли очень реалистичный сон, то ли и впрямь переносится в любимую эпоху в образе эффектной блондинки, которая вознамерилась покорить ночной Сохо.

«Закат» – Номинирован на Золотого Льва на Венецианском кинофестивале

Казалось бы, что может быть спокойнее жизни в элегантных гостиничных люксах и на размеренных пляжах Акапулько? Однако, случай может нарушить тихий порядок состоятельной пары, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого.

«Любовь как бестселлер» – Фильм

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.

«От кутюр» – Фильм

Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской дома Dior. Женщина готовится к выходу на пенсию: она чувствует, что уже достигла вершины своей карьеры, став старшим специалистом. Однажды в метро у нее крадет сумку молодая девушка по имени Жади. В этот момент в сердце Эстер что-то дрогнуло: она не вызывает полицию, а берет юную воровку под свою опеку.

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