Топ 5 турецких сериалов, которые стоит посмотреть

Майские праздники продолжаются, самое время открыть новое для себя направление в мире сериалов. За последние несколько недель наблюдается повышенное внимание российских зрителей к турецким сериалам — многие из них находятся на пике популярности. Например, «Постучись в мою дверь» среди всех турецких сериалов на этой неделе занимает лидирующие позиции в трендах соцсетей. Онлайн-кинотеатр KION собрал подборку самых востребованных на сегодняшний день турецких сериалов, с которыми можно ознакомиться за время майских выходных дней.

«Постучись в мою дверь» (2020 – 2021)

Романтическая комедия в лучших традициях жанра, которая за последнее время стала широко популярна у российской аудитории: поклонники турецкого проекта даже объединяются в многомиллионные фан-группы в социальных сетях. По сюжету, красавица Эда работает цветочницей, помогая своей семье. Но в мечтах девушка жаждет покинуть родные пенаты и поехать учиться в Европе или Америке. Она делает шаги для реализации этой цели, но на ее пути появляется бизнесмен Серкан Болат. Чтобы получить заветный зарубежный грант, Эде приходится притворяться его невестой.

«Жестокий Стамбул» (2019 – 2020)

Семейная драма по-турецки: на берегу Босфора располагается особняк семейства Караджай. Богатая и состоятельная семья во главе с Агахом обладает влиянием и могуществом. Племянник героя, Недим, остается в инвалидной коляске — глава семьи решает женить его. Поиски жены приводят молодых людей в Артвин — место, откуда идут корни семейства Караджай. Параллельно с этим из Америки возвращается сын главного героя, который становится причиной новых проблем в семье.

«Воскресший Эртугрул» (2014 – 2019)

Исторический костюмный эпос о реально существовавшем турецком правителе. Жизнь лидера клана тюрок-огузов Эртугрула состояла из бесконечных сражений, коварных интриг и любовных похождений. История разворачивается в тот период, когда Эртугрул прибывает в Анатолию, чтобы помочь туркам-сельджукам в сражении против византийцев. Это храбрый и мудрый воин и правитель, положивший начало формированию Османской империи.

«Султан моего сердца» (2018)

Турецкая мелодрама с русским следом. События происходят в Стамбуле XIX века. Дочь одного из сотрудников посольства Российской империи знакомится с султаном Махмудом II. Анна образованна и красива, девушка сразу запомнилась молодому правителю. Тот пригласил ее на позицию учителя его детей. Так начинается история любви, которой постоянно вставляют палки в колеса — то приближенные султана, то обитательницы его гарема.

«Личность» (2018)

Турецкий триллер, в центре внимания которого пенсионер Агах. Ему 65 лет, когда-то он работал судмедэкспертом, поэтому знает все о том, как скрывать следы преступлений. Теперь он начинает изощренными методами убивать тех, кто отравил жизнь его родственников. Так происходит до тех пор, пока судьба не сталкивает Агаха и Невру — женщину-полицейского из стамбульского отдела по расследованию убийств.

БОНУС! «Чёрная любовь» (2015 – 2017)

Каноничная история любви, которой не суждено трансформироваться в «долго и счастливо». Дочь богатого бизнесмена Нихан знакомится с сыном обыкновенного парикмахера Кемалем. Кажется, у истории этих отношений просто не может быть счастливого окончания. Учитывая, что за сердце Нихан сражается эгоистичный Эмир — сын другого бизнесмена. Люди из разных социальных слоев, вопреки всему, пытаются быть вместе и сохранить веру в свои чувства.

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