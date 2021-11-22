Топ площадок в Москве, которые стоит посетить любителям музыки

Москва входит в список самых крупных городов мира. Здесь насчитывается большое количество мест, которые стоит посетить любителям музыки. Среди таких — свыше 250 театров и 65 прекрасных концертных площадок, большая часть которых оборудована новой техникой, отвечающей высоким мировым стандартам.

Владимир Брилёв @vladimirbrilev сделал собственную подборку лучших концертных залов Москвы, музеев и музыкальных баров, которые стоит посетить всем, кто любит слушать хорошую музыку.

Концертные залы

Концертный зал «Зарядье»

Этот суперновый — по самым последним мировым меркам! — концертный зал находится в одноимённом парке, из которого открывается замечательный вид на Кремль и старый город. Эта ультрасовременная площадка является высокотехнологичным залом-трансформером с исключительной акустикой и двумя сценами для выступлений.

Московский Международный Дом музыки

ММДМ вполне современный музыкальный, театральный и общественный центр международного уровня. Это первая и единственная площадка в России, которая имеет статус MIPA. Комплекс состоит из четырёх залов, в которых проводятся и спектакли, и концерты, и крупнейшие международные форумы, и презентации, а также разнообразные конференции и праздничные шоу.

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

Московская консерватория — это главный «концертный зал» столицы, в котором традиционно исполняется классическая музыка. Но, с учетом современных реалий, консерватория последовательно расширяет список концертирующих в ее стенах артистов, включая в него и современные тренды музыкальной мировой культуры. Тут гостям показывают своё мастерство лучшие исполнители со всего света. Концертные программы каждый день проводятся в консерватории в её Большом, Малом, Рахманиновском залах и зале Мясковского.

Большой театр России

Один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета, это, без сомнения наш знаменитый на всю планету «Большой театр». Сейчас в нем проходят различные классические постановки оперных и балетных спектаклей, однако при этом в репертуар театра стараются привносить и современные, новаторские направления. И даже очень смелые экспериментальные спектакли, отношение к которым в разное время в новейшей истории было неоднозначным. Лично я за то, чтобы добрая старая классика имела свою базовую площадку именно в Большом! А для очень (или не очень) «смелых экспериментов» все же существуют многие и многие другие площадки поменьше. Ведь классика потому и называется классикой, что она проверена и утверждена его величеством Временем.

Я «за» прогресс, который само собой, нельзя — да и не нужно — останавливать. Но хочется, приходя в такой солидный театр, как Большой, все же быть уверенным, что увидишь действительно серьезный спектакль, с хорошо продуманной режиссурой и замечательной игрой актеров.

Я все же против берцев («солдатских ботинок» — прим. автора) на ногах балетных артистов в таких спектаклях, как «Лебединое озеро», который на протяжении почти двухсот лет является визитной карточкой главного театра России.

Музеи

Российский национальный музей музыки

Крупнейшая сокровищница памятников музыкальной культуры, у которой нет аналогов во всём мире. Входит в Государственный свод особо важных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Кстати, здесь часто проходят очень интересные музыкальные события – следите за рекламой на сайте музея и можете побывать на необыкновенном мероприятии или встрече с известными людьми, о которой мечтали, возможно, всю жизнь.

Дом-музей Фёдора Шаляпина

Это первый собственный московский дом великого певца, наполненный особенной домашней атмосферой. Важнейшие события жизни и творчества Фёдора Шаляпина представлены в экспозиции письмами, фотоснимками, афишами и программами, вещами, которые принадлежали ему лично и предметами, используемыми им в быту, живописью и рисунками, костюмами и эскизами декораций к спектаклям, где играл Шаляпин. Тоже очень интересное местечко! Рекомендую побывать там.

Музей Сергея Прокофьева

Музей музыки находится в самом сердце Москвы, в Камергерском переулке. Он посвящён жизни и деятельности композитора. Посетители могут посмотреть личные вещи Прокофьева, а также письма, фотоснимки, открытки с поездок, музыкальные инструменты и много всего другого интересного. Композитор работал в жанре, который я бы охарактеризовал как «прокофьениана». Его музыка необычна и этим очень ценна. Тоже рекомендую к посещению – получите много новых знаний и удовольствия.

Фестивали

Пикник «Афиши»

Один из крупнейших в СНГ музыкальных фестивалей. Проводится каждый год, начиная с 2004 года, в Коломенском. Любителям классных мероприятий на свежем воздухе точно туда! Там тебя и накормят, и развлекут, и обучат, и еще и с новыми интересными людьми познакомишься. Отличное времяпрепровождение.

«Усадьба Jazz»

Российский международный музыкальный фестиваль под открытым небом, который проводится ежегодно уже много-много лет. Фестиваль объединяет на своей территории различные музыкальные направления, такие как: джаз, фанк, джаз-рок, блюз и остальные. Так что это не только для любителей собственно джаза. Это такая своеобразная музыкальная тусовка, где интересно и много музыки. Очень разной и любопытной.

«Park Live»

Это также крупнейший ежегодный фестиваль, который собирает сотни зрителей. Проходит в Москве с 2013 года. Несмотря на «молодость» фестиваль уже давно имеет своих фанатов. Не буду предварять ваши впечатления, чтобы вы сами составили мнение об этом музыкальном событии. Сходите, не пожалеете.

«Спасская башня»

О… – это вообще суперсобытие в музыкальном мире планеты! Международный военно-музыкальный фестиваль, проводящийся в Москве, в котором участвуют десятки самых лучших военных оркестров из России и зарубежья, среди которых и фольклорные коллективы, а также подразделения почётной охраны глав государств. Это просто грандиозное зрелище, которое проходит каждый год в самом конце лета на Красной площади. Костюмы, необычное решение театрализации своих номеров, с одновременной и непрерывной игрой участников коллективов на музыкальных инструментах делает этот фестиваль просто феерией уникальных идей, смекалки и почти карнавальных красок. Если вы попадете туда, то вам гарантированы незабываемые впечатления.

Музыкальные бары

«Мумий Тролль»

Один из самых крупных в столице музыкальных баров, который находится на Новом Арбате. Тут проходят концерты и отборочные туры международных фестивалей. Популярное тусовочное местечко для музыкантов и не только.

«Эссе»

Клуб «Эссе» — одна из главных джаз-площадок Москвы. Здесь предлагают посетителям живую музыку каждый вечер. А сейчас живая музыка не просто в тренде. Она нам нужна как воздух в море электронных звуков и прочей искуственноинтеллектуальной мишуры. Если хотите отдохнуть от городского шума, то вам туда.

«Квартира 44»

«Квартира 44» — это целая сеть ретро-баров, которая удивляет посетителей непредсказуемой программой. В этом месте можно послушать джаз или даже французский шансон. Согласитесь, это редкость сейчас. А там этой «редкости» полные пригоршни. Приходите, располагайтесь и наслаждайтесь.

До встречи на концертах и музыкальных тусовках. Ваш Владимир Брилёв.

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