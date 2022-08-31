Топ популярных настольных игр с игральными кубиками

Игральные кости использовались еще до того как появилась письменность. Историки не знают, кто их изобрел. Первые кубики с отметинами на гранях археологи нашли в Иране и определили, что их изготовили почти за 3000 лет до нашей эры. На востоке их называют зариками, среди любителей настольных ролевых игр – дайсами. Игральный кубик имеет шесть сторон. На каждую грань нанесены цифры от 1 до 6. Зарик бросают, чтобы получить случайный результат. Каждая цифра имеет одинаковые шансы выпасть, так как все грани кубика одинаковы. Настольные игры можно приобрести в интернет-магазине Ozon.ru https://www.ozon.ru/category/igralnye-kosti-13515/ по предложенной ссылке.

Нарды

У этой игры много названий. Ее изобрели на востоке, а сейчас она популярна во всем мире. Нардам около 5.000 лет. Игра обнаружена в гробнице фараона Тутанхамона. Ее популярность объясняется достаточно простыми правилами и увлекательностью. В нардах нельзя достигнуть победы только логическим мышлением – нужно везение, что придает игре пикантность и остроту.

Есть две разновидности нард: короткие, длинные. У длинных более простые правила. Задача игроков – провести все свои фишки по кругу, заведя в определенные поля, а затем снять с доски. Перед каждым ходом игрок бросает два кубика. Кто первый соберет фишки ”в доме” а затем снимет с доски, тот и выиграл.

Нарды сейчас не только увлекательная игра, но и объект коллекционирования. Производители выпускают их в декоративном и художественном исполнении, делая доски, фишки и кости из ценных пород дерева, слоновой и моржовой кости и других редких материалов, украшают резьбой и инкрустациями.

Крэпс

Азартная игра, с нерегламентируемым количеством участников появилась в первой половине XX века. До этого люди играли в кости. Это древнейшее развлечение, во время которого проигрывали и выигрывали огромные суммы и целые состояния, появилось в Древнем Риме. Правила современного кребса были разработаны в тридцатые годы 20 столетия. Тогда игра появилась во всех казино. Бросают от 1 до 5 кубиков. Ставки делают на исход броска или серии бросков.

Для крэбса не нужно оборудование. Играть можно везде – дома, в гостях, на природе. Можно делать ставки друг против друга или против казино. Сейчас это самый популярный вариант игры в кости.

Настольные бродилки

Такие игры имеют настолько простые правила, что играть в них могут даже пятилетние дети. Нужно бросить кубик или кубики и передвинуть свою фишку на столько полей, сколько покажет кубик. Задача игроков – пройти заданный маршрут, на котором их ждут разнообразные приключения. Выпускаются детские бродилки отдельно для мальчиков и для девочек, есть универсальные. Многие игры этого типа созданы по мотивам любимых мультиков:

«Маша и Медведь»,

«Волшебник изумрудного города»,

«Три поросенка»,

«Остров сокровищ» и другие.

Бродилки не только увлекательны. Они еще и полезны. У совсем малышей они развивают детскую моторику. Детишек постарше учат счету, концентрации внимания. Некоторые бродилки предоставляют игрокам возможность самостоятельно додумать вариант развития событий, что развивает воображение.

Монополия

Одна из самых увлекательных настольных игр последних десятилетий. Победителем становится игрок, который сумел не обанкротиться. Развлечение рассчитано на произвольное количество участвующих. Есть банкир – он может принимать участие в игре или наблюдать. После броска кубика игрок перемещает фишку по стрелке и выполняет действия. Он может купить предприятие, заплатить налоги, ренту и так далее. Собрав собственность одной отрасли, игрок становится монополистом – отсюда и название игры. Если другой игрок поставит фишку на его поле, он должен будет заплатить монополисту повышенную ренту.

Игры с кубиками и картами

Такие развлечения совершенствуют интеллект и память. Выпускаются настольные игры с картами и кубиками для детей старше 8 лет и взрослых. В комплект входит не только колода, но и набор игральных костей. Кубики вносят элемент неожиданности. Игроки в карты на несколько ходов вперед просчитывают свои шаги, но если бросать кубики, ситуация резко меняется.

Шахматы с костями

Вариант шахмат, в котором бросают обычные шестигранных кубики, чтобы определить ход, доступный каждому игроку. Родина игры – Бирма и Индия. Существует множество ее вариаций. В классическом виде всем фигурам присваиваются числа от 1 до 6. Какое число выпадет на кубиках – такой фигурой и нужно ходить. Если сделать ход невозможно, игрок его пропускает. Заканчивается сражение на доске матом королю противника

Игры с кубиками имеют развивающий эффект. Они облегчают жизнь родителям. Когда ребенок просит поиграть с ним – не нужно думать, чем бы его занять. Достаточно раскрыть коробку, в которой есть доска и несколько костей. Занятие развивает математические навыки, пространственное мышление, социальное взаимодействие. Кубики удобны, в них можно играть всей семьей, включая самых маленьких. Неважно где вы находитесь – веселой игре не помеха поездка в поезде, нахождение в номере отеля или на лоне природы. Настольные игры компактны, не занимают много места, их всегда можно положить в сумку, выходя из дома.

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