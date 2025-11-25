Оплата публикаций

Трейлер фильма «Майкл» собрал 116 миллионов просмотров

Фото: скриншот видео youtube.com

Наследие Короля поп-музыки бьет рекорды: трейлер фильма «Майкл» набрал 116 миллионов просмотров.

Наследие Майкла Джексона продолжает будоражить мир. Тизер-трейлер грядущего байопика «Майкл» всего за сутки собрал ошеломляющие 116,2 миллиона просмотров, мгновенно побив предыдущие рекорды. Таким образом, лента обогнала по этому показателю не только фильм о Бобе Марли, но и нашумевший проект «Taylor Swift: The Eras Tour».

Столь громкий старт делает трейлер не только абсолютным чемпионом среди музыкальных байопиков, но и самым успешным в истории студии Lionsgate. Премьера полнометражной картины, где главную роль исполняет племянник певца Джафар Джексон, запланирована на 24 апреля 2026 года.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

