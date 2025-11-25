«Звезда Театрала» завершает голосование по шорт-листу

Чтобы поддержать номинантов XVIII Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» остается всего несколько дней.

«Даже в последние дни голосования, когда, казалось бы, лидеры определились, активность зрителей может радикально изменить результаты. Благодаря зрительской поддержке номинанты, которые сейчас занимают не самое уверенное положение могут стать абсолютными лидерами. Это может произойти в любой из номинаций! От тех, где выбирают лучшие актерские работы, до тех, где голосуют за лучшие спектакли, лучшие театры или социальные проекты. Лично я очень жду 15 декабря, чтобы вместе со зрителями узнать имена лауреатов», – отмечает Президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

Торжественная церемония награждения победителей Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» состоится на Основной сцене Театра им. Вахтангова. Лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены» в этом году стали артист Московского театра оперетты Герард Васильев, актриса Малого театра Людмила Полякова и дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев.

В других номинациях на главную театральную зрительскую премию представлены Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены.

В одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», в 2025 году конкурируют только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова).

«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Киргизии, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска.

Любопытно, что в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов.

Символом зрительской любви уже в 18-й раз станет фарфоровая статуэтка мима, которую вручат победителям. Третий год подряд ее специально для «Звезды Театрала» создает подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых FarforMaestro.

Режиссер XVIII торжественной церемонии награждения – Юрий Квятковский, помощник художественного руководителя театра «Практика». Ведущими праздничного вечера выступят артисты Аня Чиповская и Денис Самойлов. По инициативе дирекции премии трансляция церемонии награждения пройдет с переводом на русский жестовый язык.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.