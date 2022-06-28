Трейлер сериала «Эльбрус. Точка невозврата» представили в сети

Онлайн-кинотеатр IVI и студия производства документальных фильмов «ТОК» представляют официальный трейлер сериала «Эльбрус. Точка невозврата». Сериал посвящен трагической гибели пяти участников коммерческого восхождения на Эльбрус в сентябре 2021 года. Проект войдет в линейку IVI Originals и станет доступен на платформе уже в этом году.

Вечером 23 сентября группа туристов, находящихся на склоне Эльбруса, запросила помощь МЧС из-за ухудшения погоды. В результате масштабной операции удалось спасти 14 человек, пятеро погибли. Гиды, ответственные за восхождение, предстали перед судом, им грозит до 10 лет лишения свободы. Погибшие – простые люди, чьи семьи пытаются любой ценой добиться наказания тех, кого они считают виновными в смерти близких. Создатели проекта поговорили с участниками этих событий и на основе их рассказов, данных GPS-трекеров и реальных, ранее не опубликованных фото и видео того злополучного дня, полностью реконструировали историю, в которой нашлось место семейной драме, подвигу, а также человеческой слабости, которая, возможно, и привела трагедии.

Режиссером проекта выступил Кирилл Верхозин, а оператором Вячеслав Красаков («Байкал. Удивительные приключения Юмы»). Фильм получил специальный приз «Российской газеты» на фестивале «Originals +»

Илья Бурец, креативный директор IVI Originals:

– Это невероятная история противостояния человека и природы – дикой, необузданной и неконтролируемой. Наряду с участниками восхождения, в фильме будет еще один равноправный герой – гора Эльбрус, которая не так проста, как иногда может показаться.

Кирилл Верхозин, режиссер «ТОК»:

– Это работа максимально подробно и точно рассказывает трагическую историю участников восхождения на Эльбрус в сентябре 2021 года. Мы записали десятки часов интервью, детально изучили маршрут и цепочку событий, используя материалы из личных телефонов и данные GPS-трекеров. В результате у нас получился очень реалистичный фильм-катастрофа о столкновении человека с обстоятельствами непреодолимой силы. Это сериал о том, как разные люди ведут себя в очень сложной ситуации – героически или трусливо, самоотверженно или спасая себя, паникуя или действуя с холодным рассудком. О том, как трагедия не только лишает жизни людей, но и разрушает судьбы их близких.

Ольга Анисимова, главный редактор «ТОК»:

– Это восхождение поделило людей на подсудимых и потерпевших, они стоят по разные стороны баррикад и единственное место, где они встречаются, – это суд. Одни потеряли близких навсегда, другие рискуют оказаться за решеткой и потерять связь с родными на годы вперед. Наша задача была — услышать обе стороны, чтобы максимально точно восстановить обстоятельства трагедии. А дальше пусть решает зритель, кто виноват, – конкретные люди, система или обстоятельства непреодолимой силы.

Артём Нестеров, участник, потерял жену во время восхождения:

– Наша трагедия ничем не отличается от трагедии, показанной в фильме «Эверест» (2015 года), это полностью рукотворная трагедия! Всё было известно заранее, трагедия рано или поздно, должна была произойти с компанией «Эльбрус Гайд», и очень жаль, что она состоялась. Для меня, как и для остальных спасшихся участников, важно, чтобы зритель увидел правдивый пересказ событий, увидел то, как на самом деле всё было. Важно донести, какой это опасный и сложный вид туризма, как жизненно необходимо очень серьезно готовиться и нигде не ошибиться. Цена ошибки – жизнь.

Антон Никифоров, гид, обвиняемый, находится под следствием:

– Этот фильм о трагедии, которую мы никогда не забудем, должен стать напоминанием как для гидов-профессионалов – о том, насколько важно не терять бдительность ни на секунду, так и для восходителей – о том, как важно готовиться к высоким горам серьезно, не воспринимать это как развлечение.

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