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«Актёрище»: Дмитрий Нагиев и другие звёзды на премьере комедии о мужской дружбе

editor
By editor
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актерище
Светская премьера

24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера комедии о крепкой мужской вражде «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Сериал будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION уже с 1 апреля. В марте текущего года сериал «Актёрище» был признан лучшим оригинальным сериалом года на фестивале Original+.

Гостями светской премьеры стали: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Дмитрий Невзоров, Никита Касьяненко, «Моя Мишель», Аврора Киба, Наталья Рудова, Нонна Гришаева, BEARWOLF (Валерия Василевская), Мария Янковская, Борис Дергачев, Александра Власова, Игорь Рыбаков, Олеся Грибок, Алексей Столяров, Анастасия Имамова, Анастасия Крайнова, Елена Захарова, Анна Чурина, Арина и Дина Аверины, Владимир Аверьянов, Денис Прытков, Дарья Харченко, Денис Косяков, Ирина Безрукова, Ирина Йовович, Марго Овсянникова, Михаил Кремер, Нелли Ермолаева, Никита Картсен, Ольга Веникова, Софья Донианц, Таша Белая, Юлия Волкова, Жаргал Бадмацыренов, Евгения Туркова, Алексей Лузин, Алиса Прохорова, Дмитрий Блохин, Андрей Никифоров и многие другие.

Слава Третьяков — суперзвезда современного кино, и точка. Идеальную картинку портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка.

Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео, но принципиальный блогер смеется ему в лицо. Взбешенный Слава устраивает публичную драку и попадает во все новости страны. Фанаты в шоке, крупные контракты разорваны, а звёздная репутация уничтожена. 

Единственный шанс вернуть любовь публики — забыть про гордость и сыграть главную роль в провинциальном театре… под чутким надзором ненавистного Кисляка.

Первые зрители сериала, журналисты и кинокритики, отметили, что с «Актерищем» команда режиссера Дмитрия Невзорова «прыгнула выше головы». «Уморительная до слез комедия с монструозным количеством удачных шуток на секунду экранного времени», «зубодробительный юмористический темп», «несусветная плотность гэгов и панчей» — лишь некоторые отзывы о юморе сериала, удивительно точно прописанном сценаристами. Также критики похвалили органичный дуэт Нагиева и Лапенко, подчеркнув, что их образы — это «метароли»: «Дмитрий Нагиев изображает провинившегося артиста, которому предстоит пройти арку искупления, а Антон Лапенко играет видеоблогера, который построил карьеру на критике его фильмов».

Дмитрий Нагиев и Татьяна Ткачук – «Моя Мишель»
Дмитрий Нагиев и Татьяна Ткачук – «Моя Мишель»

«Атмосфера на съемках «Актёрища» была рабочая, но с юморком. Антон из тех людей, которые слушают, и не просто слушают, а слышат. Он во многом прислушивался к моим советам просто потому, что у меня больше  актерского опыта в кадре. Для меня также абсолютное открытие — Дмитрий Невзоров, который расцвел в красивого, талантливого, большого лебедя, в настоящего режиссера», – говорит актёр Дмитрий Нагиев.

Фото © Геннадий АВРАМЕНКО, Ирина ПОЛЯРНАЯ

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