Тренды личного бренда в 2023 году от эксперта, блогера и ведущей Влады Овсянниковой

Каждый год на рынке появляются новые компании, эксперты, артисты и другие восходящие звезды. И каждый задается вопросом, как же именно ему выделиться среди конкурентов и стать №1. На общий успех влияет огромное количество факторов, которые изучают и доказывают маркетологи, – это и эффективность деятельности, и работа команды, и уровень организации бизнес-процессов, и рекламная кампания и мн.др. За последние пару лет людям все больше приходит осознание того, что на их успех влияет сила их личного бренда.

Эксперт, блогер, ведущая Влада Овсянникова

Личный бренд – это те ассоциации, которые мы вызываем у людей (наших клиентов, партнеров или просто знакомых). Именно они влияют на формирование профессионального образа и нашу репутацию, что, в свою очередь, может принести коммерческую выгоду. Если бизнесмен, артист, пиарщик, да кто угодно, ставит перед собой глобальную цель стать топом на рынке, участвовать в самых масштабных премиях, например от канала Fashion TV или журналов ОК и Moda Topical, сниматься для звёздных СМИ и блистать на ковровых дорожках в кругу самых именитых представителей шоу-бизнеса — этому человеку нужно развивать свой личный бренд. От того, насколько человек круто заявляет о себе на рынке, зависит рост его медийности, востребованности и узнаваемости. Это и есть критерии сильного личного бренда.

На что же нужно обратить внимание, если вы решили стать лучшим из лучших и громко заявить о себе? Какие тренды в работе с личным брендом помогут достичь масштабных результатов в 2023 году?

Креатив, интересные проекты

Первым препятствием на пути к славе можно назвать конкурентов, которые не дают вырваться на лидирующие позиции, забирая все внимание на себя. Но часто это происходит потому, что мы находимся под влиянием толпы и инфошума. В 2023 году нужно помнить о главном – креативе! Такой подход помогает выделиться среди серой массы, создать шумиху вокруг своего бренда и сыграть на воображении потребителей, которым так не хватает ярких красок и эмоций в повседневной жизни. Не обязательно изобретать велосипед, но можно добавить к нему пятое колесо. Можно привести и более приземленные примеры. Вспомните популярные бренды одежды – товар однотипный, фотосъемки повторяют друг друга, даже модели одинаковые. Итого, мы знаем братьев-близнецов, и если совершить подмену, никто даже не заметит. Так делать не надо!

Люди, коллаборации

Сотрудничество с брендами или экспертами, у которых схожая с вами целевая аудитория и ценности, может принести вам новых клиентов, дополнительную известность и интересные инфоповоды для создания контента. Важно найти тех, кто будет дополнять вас и ваши продукты. Например, модель может войти в общий проект с фотографом или брендом одежды; спортсмен выпустить продукт совместно с брендом одежды, создав уникальную спортивную линейку и т.д.

Живые выступления

Тренд года – заявлять о себе, проявляться и показывать себя настоящими! Но ничто не раскроет вас перед аудиторией так, как живое общение. Во-первых, аудитории интересно воочию познакомиться с любимым блогером, артистом или экспертом. Во-вторых, при живом общении вы сможете произвести совсем другое впечатление и поделиться своей энергией, раскрыться заново. В-третьих, это отличный способ поделиться вашими знаниями или творчеством. Не бойтесь публичных выступлений – принимайте участие в различных концертах, показах, конференциях или собирайте собственные ивенты. Главное, повышайте свои навыки ораторского искусства и самопрезентации.

Участие в премиях, конкурсах

Личный бренд – это про доверие аудитории и потенциальных клиентов (не важно, занимаетесь вы бизнесом, ведете свой блог или выступаете на сцене). Но все, что касается лояльности людей, работает, как цепная реакция: доверяет один – доверяют и другие. Поэтому смело участвуйте в форумах и конкурсах по вашей тематике, ходите на премии и получайте свои заветные награды! Пожалуй, нет такой ниши, в которой не проводились бы подобные мероприятия, где выделяются лучшие из лучших – вы можете оказаться среди них, стоит лишь постараться!

Публикации в СМИ, медийность

Согласитесь, когда вы читаете о человеке информацию в интернете, журналах и других СМИ, у вас автоматически растет уровень доверия к нему. Раз о нем пишут, значит он чего-то стоит! Так и работает медийность. Поэтому в 2023 году подумайте о том, где и как вы можете заявить о себе и своих проектах, чтобы охватить интересную для вас аудиторию. И прорабатывайте убеждения, что попасть в СМИ можно исключительно через связи – все зависит от ваших стремлений.

Собственные инфоповоды

Когда нет идей для контента – создавайте собственные инфоповоды, которые помогут прославить ваше имя. Это могут быть масштабные проекты, раскрученные на весь город или даже страну, или узкоспециализированные инициативы, которые помогут выделиться среди конкурентов. Подключайте фантазию и создавайте инфоповоды, отражающие ваши ценности и метасообщения, которые вы хотите донести. Но чтобы идея сработала, не забывайте продумывать грамотную PR-стратегию для масштабирования и монетизации.

Яркие образы, аутентичность

В развитии личного бренда очень важно не копировать других и транслировать свой образ так, чтобы отличаться от конкурентов и быть более заметными. Для создания аутентичного бренда, важно глубоко изучить себя, определить собственную уникальную концепцию и раскрывать свою определенную миссию, не создавая вымышленных характеристик. У вас должен быть свой единый стиль во всем – в образе, в подаче, в поведении, в продукте, в работе. И главное, вы должны быть уверены в своей позиции и смело выражать идеи, подключая креатив и нестандартное мышление. Примеры, в чем можно выразить яркость вашего неповторимого образа: внешний вид, миссия, способы продвижения, формат продукта или сама идея вашего бренда. По своей сути вы уже уникальны и имеете десяток критериев, которые отличают вас от остальных – найдите их!

Масштабируйте свой личный бренд и усиливайте его, следуя трендам. Помните, чем больше вы уделяете время продвижению и укреплению своего образа в глазах аудитории, тем больше ваши шансы проявить себя и обогнать конкурентов в гонке за первое место.

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