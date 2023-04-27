Третий пошел! Эксклюзивные подробности о новом сезоне «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START готовится к съемкам продолжения ставшего уже культовым сериала «Вампиры средней полосы». Авторы проекта еще работают над сюжетом третьего сезона, но некоторые подробности уже появились. Главная новость: автор идеи и шоураннер сериала Алексей Акимов, придумавший душевную семью смоленских вампиров, не только разработает сценарий, но и займет режиссерское кресло. Об этом автор проекта рассказал во втором эпизоде START TEAM PODCAST Егору Дружинину.

«В этом нет никакого самолюбования. Просто так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах START. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я», — рассказал шоураннер и режиссер Алексей Акимов.

Главный конфликт сезона будет строиться вокруг миролюбивых смоленских вампиров и внезапно появившихся в городе недружественных кровопийц. Алексей Акимов намекнул, что в продолжении могут появиться новые герои и локации: «Нас ждет путешествие на Урал, где совсем по другим законам существует та самая вампирская ячейка, откуда в Смоленск приехал Борис Феликсович».

А уже полюбившимся героям, по словам шоураннера, предстоят перемены в жизни: «В третьем сезоне Ольга Анваровна наконец-то родит. И у нее будет очень необычный ребенок, такой «челомпир» — и человек, и вампир. А еще во втором сезоне случилось то, чего мы сами не планировали, но чего очень хотели зрители и придумывали множество теорий на этот счет — воскрешение Женька. Поэтому в третьем сезоне нас ждет очередная порция общения Святослав Вернидубовича с внучком. Коль уж он его воскресил, то продолжит обучать его жизни».

В этом году START отмечает круглую цифру: на платформе вышло уже сто оригинальных премьер, а «юбилейной» стал сериал «Жить жизнь». По этому случаю команда START запустила серию подкастов, в котором актеры берут интервью у шоураннеров сериалов стриминга и говорят о профессии. В первом подкасте актер Даниил Воробьев («Черная весна», «Жить жизнь») разговаривал с шоураннером Ириной Сосновой («Содержанки», «Черная весна», «Алиса не может ждать»), во втором интервью у Алексея Акимова взял актер и хореограф Егор Дружинин, сыгравший роль главного антагониста во втором сезоне «Вампиров средней полосы».

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