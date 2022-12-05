Третий сезон культового сериала Ларса фон Триера «Королевство. Исход» эксклюзивно представят только в кинотеатре «Художественный»

9 декабря в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится эксклюзивный и единственный в Москве показ третьего и финального сезона легендарного сериала «Королевство» основного провокатора европейского кино, датского режиссера Ларса фон Триера. Третий сезон постмодернистского хоррора получил название «Королевство. Исход». Сериал представит зрителям программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Первые два сезона проекта вышли в 1990-х. Спустя 25 лет режиссер снял новый пятисерийный сезон, который пытается ответить на вопросы из предыдущих частей, но оставляет зрителя не менее запутавшимся, смятенным, одновременно пугает, завораживает и заставляет смеяться. Премьера третьего сезона проекта прошла в рамках 79-ого Венецианского кинофестиваля. Прокатом «Королевства» в России занимается творческое объединение Arthouse и Кинокомпания RWV FILM.



В центре сюжета сериала Королевский Госпиталь Копенгагена 25 лет спустя – персонал и пациенты нейрохирургического отделения больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения. Сезон с подзаголовком «Исход» призван ответить на все вопросы предыдущих частей и показать, сможет ли больница устоять.

Премьерный показ третьего сезона сериала «Королевство. Исход» в Венеции закончился продолжительными овациями. В новых сериях «Королевства» заметны отсылки к фильмам Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского, к Шекспиру, Вагнеру, Библии.

Сценарий продолжения «Королевства» Триер написал вместе со своим соавтором Нильсом Верселем — с ним же он работал над первыми сезонами проекта. Продюсером третьего сезона выступила Луиза Вест. «Больницы, хоррор и юмор с Ларсом фон Триером в качестве вишенки на торте — идеальный сериал, чтобы подсесть на него», – так комментирует Луиза третий сезон сериала.

Ларс фон Триер — датский режиссёр, сценарист и актёр, соавтор киноманифеста «Догма 95». Его работы известны своими жанровыми и техническими инновациями, провокационностью, исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов. Триер часто поднимает в своем творчестве темы жизни и смерти, милосердия и сострадания, психического здоровья.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.