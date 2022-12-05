Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»

С 1 декабря 2022 года начался прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который Российский музыкальный союз (РМС) организует при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

К участию в конкурсе приглашаются исполнители этнической музыки народов России – как сольные исполнители, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы. К проекту могут присоединиться представители любого музыкального направления: фольклор, академическая музыка, джаз, рок. Для этого необходимо оформить заявку на официальном сайте проекта: вся-страна-конкурс.рф.

Конкурс пройдет в два этапа: предварительный отбор и финал. Финальный гала-концерт состоится в Москве 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дня России. Финалисты исполнят фольклорные номера из собственного репертуара, а также подготовят номер по специальному заданию оргкомитета. Победители получат денежные премии и памятные призы.

Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры: музыканты, актеры, фольклористы, продюсеры.

Главные задачи конкурса – культурно-патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение этно-музыкальных традиций, развитие и популяризация фольклорной музыки, поддержка творческих коллективов.

Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года включительно.

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