Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»

С 1 декабря 2022 года начался прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который Российский музыкальный союз (РМС) организует при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
К участию в конкурсе приглашаются исполнители этнической музыки народов России – как сольные исполнители, так и вокальные и вокально-инструментальные коллективы. К проекту могут присоединиться представители любого музыкального направления: фольклор, академическая музыка, джаз, рок. Для этого необходимо оформить заявку на официальном сайте проекта: вся-страна-конкурс.рф.
Конкурс пройдет в два этапа: предварительный отбор и финал. Финальный гала-концерт состоится в Москве 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дня России. Финалисты исполнят фольклорные номера из собственного репертуара, а также подготовят номер по специальному заданию оргкомитета. Победители получат денежные премии и памятные призы.
Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры: музыканты, актеры, фольклористы, продюсеры.
Главные задачи конкурса – культурно-патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение этно-музыкальных традиций, развитие и популяризация фольклорной музыки, поддержка творческих коллективов.
Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года включительно.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.