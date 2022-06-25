Три раза вспомнили библиотеку

На спектакле «Вовка из Сороковки» Озерского театра кукол «Золотой петушок» побывал коллектив Детской библиотеки.

Читающие, много знающие, пытливые зрители оценили то, как живо и оригинально была рассказана история родного города.

Как сказала организатор культурного выхода коллектива в театр кукол Елена Курьянова:

— Мы очень рады, что удалось посмотреть спектакль. Его важно увидеть всем детям, которым мы тоже очень много рассказываем о городе, знаменитых людях, памятниках. Такая художественная иллюстрация исторического материала лучше запоминается, затрагивает душу. Впечатляет все: прекрасная музыка, живой рассказ, красивые декорации и удивительные крохотные макеты зданий. Спектакль рассчитан на детскую аудиторию, но его с большим интересом смотрят взрослые. Талантливая игра актеров. Вдохновенная! Яркая! Эмоциональная! Замечательно, что в спектакле трижды вспомнили нашу библиотеку.

Идея спектакля, в котором главному герою Вовке, расскажут историю атомного города, принадлежит главному режиссёру «Золотого петушка» Дмитрию Ерохину. Он написал пьесу и поставил спектакль. А название придумала актриса театра Светлана Трофимова-Ерохина. Именно её вариант выбрали зрители, когда всем миром придумывали название.

Спектакль считается музейной редкостью. В нем точно воспроизведены макеты зданий, памятников. В тайге прокладываются «лежневки». На глазах у зрителей растет и строится «город-сад».

Для художника-бутафора Екатерины Казаковой спектакль стал первой самостоятельной работой в театре. Именно она разработала декорации и сценографию, придумала и создала Вовку. И пытливый паренек сначала отправился в реальное путешествие по Озерску в поисках интересного материала.

«Сороковкой» свой город называли не только жители Озерска, но и вся округа. Вместе с Вовкой зрители прошагают по знаковым местам, услышат много важных фактов из прошлого первенца атомной промышленности, познакомятся с интересными людьми.

Впервые на озерской сцене в спектакле «Вовка из Сороковки» дебютировали два замечательных артиста.

Одного видели все — главный режиссер Дмитрий Ерохин. А вот секретного участника Владимира Паршина не видел никто, зато слышали, как он резво играл частушки! Для этого спектакля он специально освоил баян.

Аплодисменты от любимой детской библиотеки всем участникам строительства Сороковки на сцене — Дмитрию Ерохину, Владимиру Паршину, Алене Захарчук, Александре Горбуновой, звукооператору Анне Бадановой и осветителю Наталье Доценко.

И, конечно, художнику – постановщику спектакля Екатерине Казаковой и Сергею Гальперину. Он сумел подобрать очень атмосферную музыку, вызывающую ностальгию у взрослых.

Путешествие в историю родного города состоялось.

Фото 1-3, 5 – Александр ДЕРБЕНЕВ, фото 4 – Владимир ОСЬКИН

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