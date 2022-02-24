Фонд «Искусство, наука и спорт» помогает создать арт-резиденции в Ташкенте

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана продолжает работу по сохранению исторических махаллей города Ташкента, их уникальности и культурно-исторического наследия и инициирует созданиее арт-резиденций на территории Старого города Ташкента. Проект будет реализован при меценатской поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Творческое пространство будет создано в Олмазарском районе города. Первая арт-резиденция откроется в махалле «Намуна», где в качестве территории для создания художественной площадки отреставрируют медресе Маткаримбой с сохранением традиционного архитектурного облика. Вторая арт-резиденция откроется в махалле «Хаст Имом» в здании бывшего детского сада.

Модель организации творчества в рамках арт-резиденций за последние несколько лет набирает большую популярность в мире и становится стартом в карьере многих молодых художников, стремящихся к активному профессиональному росту.

«Для роста и развития творческого потенциала очень важна основа, на которой зарождается эта культурная эволюция. Арт-резиденции в исторических пространствах (районах) Ташкента создадут уникальную атмосферу единения прошлого и будущего, прогресса, основанного на культурном наследии», – отметила директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

В ташкентских арт-резиденциях будут организованы творческие мастерские, жилые помещения, выставочное пространство, библиотека и коворкинг. Дизайн-концепцию с учетом мировых стандартов разрабатывает архитектурное бюро Studio KO (Марокко), создавшее ранее концепцию арт-резиденций с необычной локацией – в горных районах Марокко и музей Ива Сен-Лорана в Марракеше.

Новое творческое пространство Ташкента станет образовательной платформой Центра современного искусства в городе. В них запустят специальные программы по профессиональному развитию художников. Также на постоянной основе будут проводиться лекции и творческие мастер-классы. Программа будет открыта для художников разных направлений, включая живопись, скульптуру, керамику, текстиль, новые медиа, кино, 3D печать, а также кураторов и исследователей. Резидентами смогут стать как местные, так и зарубежные художники, в том числе и из России.

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