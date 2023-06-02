«ЦЕЛУЙ МЕНЯ»: популярная певица Люся Чеботина представила новый трек

2 июня на всех музыкальных площадках страны состоялась премьера яркой новинки «ЦЕЛУЙ МЕНЯ» от российской певицы и музыканта Люси Чеботиной, давно зарекомендовавшей себя как главного музыкального трендсеттера и хитмейкера последних лет.

Пока во всех караоке страны девушки поют вышедшие в этом году серьезные хиты «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» и «КОРОЛЕВА» в дуэте с Филиппом Киркоровым, Люся Чеботина выдает новый жаркий летний трек «ЦЕЛУЙ МЕНЯ». Поп-принцесса подготовила танцевальный хит о любви, приправив его пикантными нотками Латино — песня получилась очень яркой, позитивной и по-настоящему летней:

«Целуй меня, целуй,

Так же, как и солнце целует море,

Ты меня целуй

На закате цвета Апероля…»

Люся Чеботина - яркая представительница поп-музыки в России, автор и исполнитель с узнаваемым голосом. Песни Люси постоянно находятся в ротации крупнейших музыкальных радиостанций и телеканалов. Звучный голос и запоминающиеся мелодии делают каждую песню особенной, находя отклики в сердцах слушателей. За плечами певицы совместные работы с такими известными артистами как Филипп Киркоров, Дима Билан, Dan Balan, Burak Yeter, DJ Smash, Luxor. Широкую известность певице принес ее сингл «СОЛНЦЕ МОНАКО» (227 млн просмотров на YouTube). Всего через несколько недель после релиза трек добрался до вершин чартов стриминговых площадок и попал на 63 место мирового топа Shazam. Композиция принесла исполнительнице награды премий «Золотой Граммофон», «Премия RU.TV», «ЖАРА Music Awards» и др. Среди других её хитов – «8» (9,4 млн просмотров на YouTube), «Coming Out» (5,3 млн), «Oh-Oh» (4,1 млн), «ПЛАКАЛ ГОЛЛИВУД» (40 млн), «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (5 млн) и свежий сингл «КОРОЛЕВА» (10 млн).

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