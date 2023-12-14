Центр визуальной культуры Béton представил выставку «Япония. Другой мир», на которой демонстрируется более 70 оригинальных работ японских фотоателье конца ХIХ века, гравюры, скульптуры, уникальные аутентичные доспехи самураев и шлем судзи кабуто.

До сих пор одним из наиболее популярных направлений в фото и киносъемке остаётся фиксация и демонстрация так называемой «экзотики», то есть видов и сюжетов из «других» миров. Для европейцев, которые были изобретателями и первыми пользователями фотографии, этими «другими» мирами становились сначала географический Юг, который находился субъективно «ближе» к Европе, а в последующем и более удаленный и загадочный Восток.

Япония на протяжении двух столетий существовала в полной изоляции. Только в XIX веке «невиданный архипелаг» открылся миру. И именно фотография во многом стала символом выхода Японии из изоляции. Иностранцам она дала возможность всмотреться в новую экзотическую страну, а японцам – не только рассказать гостям о своей культуре, быте, нравах и обычаях, но и продемонстрировать насколько быстро они осваивают технические достижения западной цивилизации.

На выставке представлены уникальные фотографии, раскрашенные вручную.

Природные ландшафты, архитектурные объекты, сцены, отражающие быт и ремёсла японцев, самураи, монахи, борцы сумо, гейши, обитательницы чайных домов, актёры – благодаря большому комплексу сохранившихся снимков, зрители ХХI века смогут увидеть то, что так поражало и трогало всех, кто попадал в Японию в ХIХ столетии.

Украшением экспозиции станут традиционные цветные гравюры укиё-э – японская ксилография, являвшаяся своего рода предшественницей фотографии. Название жанра переводится с японского как «картины изменчивого мира». На гравюрах изображались популярные актёры театра кабуки, «бидзин-га» («картины красавиц»), исторические мотивы и пейзажи. Сюжеты укиё-э, представленные на выставке, так или иначе связаны с искусством фотографии.

Экспозицию дополнят и аутентичные предметы Страны восходящего солнца. Всё это позволит зрителям увидеть и почувствовать детали далёкого, ни на что не похожего мира.

Опыт Востока, в том числе Японии, оказал сильное влияние на развитие новых направлений в искусстве: на импрессионизм, ставшим первой выраженной альтернативой «большому стилю», а в последующем – на постимпрессионизм. С развитием кинематографа, компьютерных игр, виртуальной реальности, воздействие восточной культуры на европейскую продолжало расти. Такие явления как киберпанк, стимпанк, жанр фэнтези и другие представляют собственную трактовку по сути, всё того же удивительного восточного феномена – сочетания традиций глубокой древности с парадигмой высоких технологий.