Стали известны имена исполнителей, прошедших в финал конкурса «Песни Победы»

Подведены итоги полуфинального этапа музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей. В настоящее время идет подготовка к заключительному гала-концерту, который определит победителей проекта.

Напомним, конкурс «Песни Победы» проводится НФПП второй год подряд с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризации мелодий того времени и открытия новых талантливых авторов песен и исполнителей.

Позади восемь ярких концертов, в ходе которых конкурсанты представили зрителям множество незабываемых музыкальных номеров. В этом году на конкурсе «Песни Победы» шесть номинаций: «Профессионалы», «Любители», «Ансамбли», «Авторская песня», «Гордость» и «Дети». Членам жюри было непросто отобрать финалистов, ведь каждый из участников полуфиналов не просто продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства, но и вложил душу в свое исполнение.

Номинацию «Профессионалы» представят в финале три конкурсанта: Ольга Ступина, Владимир Дмитрук и Алексей Тихомиров (г. Москва).

В категории «Любители» за звание победителя поборются также трое участников: Артем Власов из Оренбурга, москвичка Олеся Ищенко и Илья Звольский (г. Ярославль).

В номинации «Авторская песня» на гала-концерте выступят четверо финалистов: московская группа OPEROLE, Виктория Полинская из Подольска, Дарья Котова (г. Челябинск) и Михаил Вавилин из Казани.

– Уходят ветераны, прошедшие всю войну, но память о героях остается. Именно поэтому в нашем конкурсе так важно направление авторской песни. Ведь уже один факт того, что современные авторы продолжают писать песни о Великой Отечественной войне и Победе, подтверждает: подвиг советских солдат живет в наших сердцах. Конкурс «Песни Победы» позволяет открыть новые имена, показать новые произведения, которые создаются и сейчас, спустя 77 лет после Великой Победы. И для многих авторов площадка «Песен Победы» открывает возможность познакомить слушателей со своим творчеством – это одна из задач нашего конкурса, – говорит член жюри, директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный.

В номинации «Дети» в финал прошли трое участников: Дарья Шаврина (г. Серпухов), Дарья Грачева из г. Химки и Полина Недобежкина (г. Иваново).

– Лишний раз убедились, что номинация «Дети» здесь появилась не случайно. Задача выбрать финалистов была крайне сложной, потому что наши самые юные участники исполняют песни о войне настолько искренне, настолько по-своему, настолько горячо и самоотверженно. И, конечно, наблюдать за ними и их творчеством очень интересно, ведь через каких-то несколько десятилетий они будут определять, какой будет наша страна и мир. Радует, что они открытые, талантливые, что они интересуются историей, хранят память о великом поколении победителей, бережно обращаются с русским языком и как-то уж очень тонко переживают то, что, казалось бы, в их возрасте невозможно пережить, – отмечает еще один член жюри «Песен Победы», певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.

Номинацию «Гордость» в финале конкурса представят Нина Зотова (г. Кунгур) и Геннадий Абрамов (г. Пушкино).

– Одной из номинаций конкурса «Песни Победы» в этом году является «Гордость». Она создана специально для участников «серебряного» возраста. Это очень важная номинация, ведь люди старшего поколения очень близки к событиям той эпохи, многие из них родились в годы Великой Отечественной войны или сразу после ее окончания, застали отголоски «роковых сороковых» и могут многое рассказать нам по воспоминаниям своих воевавших отцов, – убежден член жюри, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов. – Невероятно значима также связь поколений, преемственность, которая возникает в результате взаимодействия участников «Песен Победы». Хочу от всей души поблагодарить наших уважаемых конкурсантов за участие в этом творческом состязании!

В категории «Ансамбли» в финале выступят вокальный квартет Еl Grande и концертный ансамбль Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе.

Заключительный гала-концерт конкурса «Песни Победы» состоится осенью этого года. Онлайн-трансляция концерта по традиции будет организована на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.