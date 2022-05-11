Центральный академический театр Российской Армии представил премьеру в День Победы

9 мая 2022 года, в День Победы, на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялась премьера спектакля «Когда я вернусь» по автобиографической пьесе знаменитого драматурга Владимира Гуркина, известного по фильму «Любовь и голуби».

Это трогательная, щемящая история о любви и расставании, о ворвавшейся в размеренную жизнь войне, рассказанная тем не менее с юмором и оптимизмом! «Я горжусь нашими ребятами, молодыми артистами театра, быстро и с невероятным запалом влившихся в спектакль, а вернее, создавших его заново! Получился совсем новый и непохожий на прежнюю версию спектакль. Артисты — ровесники своих персонажей, это добавляет новое, молодое звучание спектаклю! А ещё я очень рад, что мы успели выпустить премьеру именно к Дню Победы! Поздравляю всех нас!» — поделился режиссер-постановщик, заслуженный артист России Андрей Бадулин.

Главные роли исполнили Виктория Сычева, Елена Сванидзе, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Кутузов, Ярослав Бережнов и Илья Баранов.

Ближайший показ состоится 24 июня в 19:00 на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Фото – Елена МОРОЗОВА

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