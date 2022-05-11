Куда отправиться на прогулку и где сделать красивое фото

Что может быть приятней, чем совместить прогулку на свежем воздухе и фотосессию в цветущих деревьях и кустарниках? Где посмотреть на яблони, вишни, медуницу и обзавестись коллекцией весенних фотографий? Рассказываем о самых фотогеничных локациях в парках столицы.

На созданном еще в 50-х годах прошлого века сирингарии в Парке Горького представлены множество сортов сирени: Маршал Василевский, Красная Москва, Небо Москвы, Галина Уланова, Красавица Москвы. В период, когда сирень еще не цветёт, фотографирующихся привлекают необычные, как бы скрученные стволы. Некоторые буквально стелятся по земле. Несмотря на кажущуюся массивность, стволы сирени достаточно ломкие — сидеть на них нельзя. Найти цветочную локацию можно за зданием дирекции Парка Горького, справа от Ажурной беседки.

Основная волна цветения тюльпанов в парке начнется ближе к 9 мая. В каре возле Центрального фонтана распустятся тюльпаны традиционных для Парка Горького красно-оранжевых оттенков, характерных для стиля сталинский ампир. Парк Горького всегда славился своими необыкновенными цветочными композициями, большинство из них восстановлены по архивным документам. Это кропотливый труд, который начинается с историко-архивных исследований и заканчивается математическим просчетом каждой детали.

Большой розарий в парке «Сокольники» задумывался как сад непрерывного цветения — в любое время с момента открытия весной и до закрытия в октябре посетители могут наблюдать цветущие кустарники, клумбы и даже деревья, вне зависимости от того, в какой месяц они заглянут в Розарий. Сделать атмосферное фото можно практически в любом месте, поскольку со всех ракурсов будут окружать цветы или скульптурные композиции. 10-15 мая здесь зацветут декоративные абрикосы, яблони, примулы. Сам вход в Большом Розарии платный: полный билет – 300 руб, льготный билет – 200 руб (по предъявлении подтверждающего документа).

Самые знаменитые яблоневые сады раскинулись в музее-заповеднике «Коломенское». Напротив государевых хором позади Казанской церкви располагался старый Казанский сад, где росли плодовые деревья. С XVIII века обязательным украшением всех садов были цветы: ирисы, лилии, фиалки, маргаритки, цикорий, пионы, левкои, гвоздики, шиповник. Императрица Екатерина II, которая была известна любовью к пешим прогулкам, своим личным распоряжением превратила Казанский сад в место для прогулок. В нем была проложена центральная аллея, так называемая «першпектива». Аллея и по сей день обсажена грушевыми деревьями сортов тонковетка и бессемянка. Клумбы с оранжерейными растениями, скульптурами, и цветниками — все соответствует стилю оформления ландшафтов XVIII-XIX вв.

В конце апреля около яблоневого сада парка «Северное Тушино», еще до того как на деревьях раскроются почки, начинают цвести ярко-желтые кусты форзиции. В начале мая их золотистое кружево сменит чарующее цветение яблонь. Каждый год посетители парка наслаждаются невероятным зрелищем – шапками бело-розовых цветов и кружащимися в воздухе нежными лепестками. Это излюбленное место для весенних фотосессий! Чуть позже около Музея истории ВМФ и на Аллее Славы в мае зацветет сирень. Нежные и ароматные, пышные лиловые соцветия будут украшать аллеи около двух недель, а фотографии гостей парка – долгие годы.

Ансамбль парадного въезда усадьбы Воронцово – визитная карточка парка — в мае особенно красив. Здесь распустятся бутоны красных и белых тюльпанов – цветение обычно длится около двух недель, и только в это время можно сделать уникальные фотографии.

На фоне тюльпанов можно будет сфотографироваться и в центре парка – там посетители увидят комплекс исторических построек XVIII-XIX веков и нарядные ярко-красные цветы. Недавно для наружного осмотра открылись три здания и законсервированные фрагменты четвертого – несколько лет они были закрыты на реставрацию. Это первая весна, когда на их фоне можно будет сделать фото.

Около храма Живоначальной Троицы в мае расцветет желтая форзиция, а затем – сирень. Молодые яблони и груши должны распуститься белыми и розовыми цветами около входа с ул. Академика Пилюгина. Также, прогуливаясь по парку, можно сделать снимки на фоне яблонь и вишни.

Весной в Гончаровском парке распускается сирень. Красивые деревья можно найти у шахматной беседки в центральной части парка и у сцены со стороны улицы Руставели. Недалеко находится Останкинская телебашня, поэтому при определенном ракурсе можно сделать отличные фотографии с цветами на ее фоне.

Весной в саду имени Баумана зацветают декоративные яблони Недзвецкого с интенсивно-розовыми или пурпурными цветками. Также в Саду растет множество сортов сирени. Есть несколько очень старых и почётных кустов: их стволы уже приобрели характерную корявость, разрослись и во время цветения дают облако соцветий. Среди них — знаменитый сорт советской селекции Индия с густыми пурпурными цветами и головокружительным ароматом.

В середине мая особый шарм саду «Эрмитаж» придает цветение сирени разных сортов. Ее тонкий аромат и пышные соцветия от лиловых и фиолетовых до белых оттенков вдохновляют на воздушную весеннюю съемку. В первой половине мая словно сочным солнечным мазком незримого художника-природы оживляется пространство возле чугунного Гарден-коттеджа и памятника Данте Алигьери — здесь распускаются насыщенно-желтые тюльпаны. Этот моноцветник не только создает радостное весеннее настроение, но и является выигрышной локацией, позволяющей посетителям сада сделать яркий акцент на своих фотографиях.

В Сиреневом саду собрана уникальная коллекция сортов сирени, в основном, отечественной селекции Леонида Алексеевича Колесникова. Здесь можно найти сорта разнообразных цветов и оттенков: есть и белые сирени, розовые, лиловые, фиолетовые, мажентовые, с махровыми цветками, с цветками, окаймленными контрастным цветом, а также с отличающимися оттенками бутона и распустившегося цветка. В период цветения сад посещает огромное количество человек, поэтому, как никогда, сирени в этот период жизненно необходимо бережное отношение посетителей: запрещено рвать сирень, залезать и садиться на стволы кустов (они могут сломаться), также запрещено заходить за ограждения маточного сада, где находятся самые ценные и «пожилые» экземпляры сирени.

В мае центральная аллея Бабушкинского парка зацветает тысячами тюльпанов. Пышные соцветия белой сирени, которая растет вблизи танцевальной площадки, также станут красивым объектом для фотосессии. На заднем фоне уходящие вдаль аллеи создадут красивую перспективу, а своды зеленеющих высоких деревьев наполнят вид безмятежностью.

На главной аллее Перовского парка расположено несколько клумб с тюльпанами. Самая эстетичная из них находится рядом с Главной сценой. Растут здесь тюльпаны как Sweet Rosy, Vogue, Siesta, Purple Lady, Lin Van Dermark. Каждую осень сотрудники парка высаживают новые интересные сорта, чтобы весной они порадовали посетителей своим цветением. В конце мая территория выглядит особенно нарядно: тюльпаны от нежно-розовых до пурпурных добавят эстетики фотографиям. Найти эту красоту можно у главного входа в парк со стороны Кусковской улицы.

А еще в Перовском парке цветут яблоневые деревья. У большинства культурных сортов розовые бутоны и бело-розовые цветки. Есть и сорта с чисто-белыми цветками. Красочные фотографии получаются на фоне цветущих яблоневых «облаков» рядом с Купавенским прудом.

Поздней весной в парке у прудов «Радуга» расцветают каштаны, яблони и вишни. Их небольшие цветки, белые или розовые, особенно красиво выглядят, когда их много. Они создают отличное настроение и напоминают о приближении долгожданного лета. Именно здесь получаются наиболее эстетичные фотографии. Вишневый сад находится со стороны Вешняковской улицы, рядом с церковью Святого Алексия Московского. Само цветение вишни обычно продолжается в течение 7–10 дней, а в пасмурную погоду может растянуться и до двух недель.

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