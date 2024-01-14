ЦТИ «Фабрика» открыл выставку плаката «Techno Influence»

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» открыл выставку плаката «Techno Influence». Это проект студентов НИУ ВШЭ. На выставке представлены печатные и цифровые плакаты.

Техника и технологии всегда оказывали влияние на окружающий мир. Изобретение колеса и компьютера лишь крайние точки в технической эволюции человека. Изобретения — инструменты, которые совершенствуют наши тела: микроскоп и телескоп расширяют силу глаза, двигатели повышают скорость ног и так далее. То, что недоступно органическому телу, становится возможным телу, оснащенному технически. Но след, который оставляет новое, дополненное тело — другой.

Выставка «Techno Influence» — исследование влияния технологий на мир и на место человека в нём. Выставка поднимает вопрос ответственности изобретателей перед всем человечеством. При работе над исследованием, перед изобретателем встаёт вопрос о последствиях, к которым приведет его работа. Такие вопросы порождают новые правовые поля, широкие общественные дискуссии и влияют на расстановку сил в мире. И дизайнеры, которые формируют внешний облик предметов, интерфейсов, логику поведения, скорость работы, также ответственны за облик мира.

Формат плаката, остается одним из самых «громких» форматов высказывания в графическом дизайне. Его размеры, монументальность, по сравнению с цифровыми устройствами, требует умения говорить языком носителя большого формата и уметь читать этот своеобразный язык. Плакат позволяет создавать емкие и концентрированные высказывания — как оптимистичные, так и пессимистичные — на заданную тему. На выставке предствлены работы двадцати студентов, объединенных одной темой.