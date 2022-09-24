Туристический маршрут «Якутия повсюду» представит республику в 6 регионах России

В рамках программы 100-летия образования ЯАССР в Москве состоялся круглый стол, посвященный открытию Туристического маршрута «Якутия повсюду».

Сэргэ в Коломенском

Проект разработки и внедрения туристического маршрута «Якутия повсюду» был инициирован Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ в 2021 году. За 1,5 года в центральных регионах России созданы и действуют туристические маршруты по памятным местам, которые связаны с Якутией.

Турмаршрут «Якутия повсюду» охватил шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург, а также Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую области. Маршруты объединяют в доступной логистической схеме значимые для истории Якутии места по модели «один регион = один маршрут».

Организаторы провели кропотливую работу по поиску достопримечательностей по каждому из маршрутов: в Москве насчитывается 13 локаций, в Московской области – 5, в Тверской – 6. В Санкт-Петербурге – 6 точек притяжения, в Ленинградской и Новгородской областях по 4.

В сентябре 2021 г. состоялась пилотная экскурсия по Москве для студентов, которая была воспринята ими с большим интересом. Ребята поразились, как много в столице страны связано с Якутией. В частности, на Северо-Востоке Москвы целый ряд улиц – Вилюйская, Ленская, Верхоянская – посвящены рекам и районам Якутии. «Очень важно для человека в большом мегаполисе знать, что повсюду есть значимые и памятные места родной республики. Это необходимо, чтобы осознавать, где он находится, и какая в течение времени есть связь с предками, связь с родным регионом», — сказали студенты после экскурсии.

В этом году в Санкт-Петербурге прошла презентация туристического маршрута «Санкт-Петербург – Якутия: четвертый век общей судьбы». В рамках выездов к местам памяти был апробирован маршрут по Тверской области.

Заместитель Постоянного представителя Постпредства в Санкт-Петербурге Юрий Кравцов, отметил, что идея туристического маршрута «Якутия повсюду» направлена на молодежь, на земляков и гостей столицы, которые знакомятся с историей Санкт-Петербурга, и могут получить знания о связи истории Северной столицы с Якутией. Это помогает якутянам легче адаптироваться в Санкт-Петербурге.

«История Постпредства Республики в Москве неразрывно связана с историей нашего региона и поэтому задача Постпредства и проекта – информирование москвичей, якутян, и всех гостей столицы о значимых с исторической точки зрения местах, событиях, датах, связанных с нашей республикой в Москве. Мы стремимся содействовать неразрывной связи межнационального согласия населения государства, — подчеркнул Первый заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Александр Сафронов. – Целью проекта также является развитие внутреннего туризма. Поэтому сотрудники Постпредства приняли самое активное участие в разработке и реализации «Туристического маршрута «Якутия повсюду»».

Участники круглого стола – представители Правительства Москвы, Московского Дома национальностей, Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), туристических компаний – обсудили внедрение полного маршрута по Москве и его составляющих в туристические маршруты Москвы, а также механизмов продвижения этого проекта.

Традиции и культура Якутии наиболее ярко отражены в музее-заповеднике Коломенское. Здесь с 2007 года действует обрядовый комплекс коновязей Сэргэ. Он стал центром празднования национального праздника Ысыах в столице и точкой притяжении якутян, проживающих в Москве и специально приезжающих на этот праздник из других городов.

Сэргэ также установлен в инновационном центре «Сколково». Коновязи Сэргэ устанавливают далеко за пределами Якутии в знак дружбы и признательности. Они установлены не только во многих субъектах РФ, но и в таких странах, как Китай, Турция, Мексика и других – география очень большая. Это показывает, что проекту «Якутия повсюду» есть, куда развиваться.

За полтора года работы над проектом организаторы составили и издали буклеты-путеводители проекта «Якутия повсюду» по Москве и Московской области, которые знакомили с маршрутом гостей официальных мероприятий Постпредства РС(Я) при Президенте РФ – на Ысыахе в Москве, Фестивале РГО в Зарядье и других. Помимо печатных версий были созданы проекты электронных буклетов-путеводителей по г. Санкт-Петербургу, Тверской, Ленинградской и Новгородской областям.

В настоящее время продолжается работа по оптимизации и дополнению информации по маршрутам, добавляются новые локации, поскольку информация продолжает поступать в ходе работы с исторической литературой и архивами. В планах – запись аудиогида по разработанным маршрутам, внесение достопримечательностей на электронные карты, в том числе 2ГИС, Яндекс карты.

Все достопримечательности «Туристического маршрута «Якутия повсюду» можно посетить как с централизованно организованной экскурсией, так и самостоятельно. Полная информация с адресами и описанием всех локаций размещена на официальном сайте Постпредства Якутии https://postpredstvo.sakha.gov.ru/turmarshruti.

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