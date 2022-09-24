27 сентября в Соборной палате впервые в новом концертном сезоне зазвучит король музыкальных инструментов – ОРГАН в концертной программе AVE MARIA. Под звуки органа и магические звуки гобоя Вы сможете насладиться музыкальными шедеврами Баха, Шуберта, Вивальди, Гуно, Масканьи, Вавилова, Пьяццоллы и других композиторов в исполнении известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов Юлии Иконниковой (орган) и Алексея Балашова (гобой).

«AVE MARIA» – это музыка, уносящая далеко от повседневной суеты. Звуки органа и гобоя завораживают, настраивают на философское восприятие мира. Их эмоциональное воздействие на слушателя не имеет себе равных.

Не так уж много есть не белом свете совершенных мелодий, столь прекрасных, что они знакомы практически всем. И невероятно, когда подобные мелодии пишутся разными людьми, и даже на разный текст. Общее — только название, тема, образ. Это уже само по себе — загадка. И одним из таких шедевров является музыкальное произведение «Ave Maria», что значит «радуйся, Мария»! Благовещение — это благая (радостная) весть, которую принёс Деве Марии архангел Гавриил.

В католической традиции — Ave Maria, в православной — «Песнь Пресвятой Богородице» («Богородице Дево, радуйся!»). Молитва эта одна из самых известных, с XI века к ней только добавляются отдельные слова.

Текст Ave Maria был положен на музыку многими известными композиторами. Любителям классической хорошо знакомы Аве Марии Ф. Шуберта, Ш. Гуно, П. Масканьи, В. Вавилова, А. Пьяццоллы. Но также в нашем концерте прозвучат малоизвестные Аве Марии Антонина Дворжака и современного российского композитора Ираиды Юсуповой, которые также прославляют Богородицу в своей музыке.

Атмосферу созерцательного настроения и предвкушение чего-то таинственного вы почувствуете под звуки волшебного органа и божественного голоса гобоя.

Ведущая концерта – искусствовед Ксения Фёдорова.

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