В то время, как массовые путешествия в Европу для российских граждан стали недоступны, многие туристические компании переключились на туры по России, предлагая уникальные маршруты на Кавказ, Сибирь, заповедные районы Горного Алтая и другие, невероятные места нашей Родины.

Например, сообщество туроператоров Большая страна https://bolshayastrana.com/ предлагает тематические круизы по России в Дагестан за время которых можно увидеть каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Важно и то, что туристический маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Другой познавательный тур – экскурсия по Пушкинским местам в Псковской области. Старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри, а также приятный отдых в живописных Пушкинских горах – всё это доступно не только группам, но и одному путешественнику.

А экскурсионный тур в Карелию предполагает посещение острова Валаам — не только уникального по своей духовной силе места, но еще и одного из самых красивейших уголков нашей страны. Кто не был на Валааме — не видел души и красот России.

Путешествие на Бескрайний Север предполагает знакомство с жизнью людей – представителей коренных народов Севера: общение с оленеводами-кочевниками, посещение берега Северного Ледовитого Океана, и, конечно, умеренная активность на природе.

Тур интересен тем, что наглядно показывает национальный колорит и даёт возможность искупаться и половить рыбу в Северном Ледовитом океане. Путешествующий получает мастер-класс по базовым навыкам выживания в тундре.

Если вам не по душе холод крайнего Севера, и вы любите тепло и комфорт, добро пожаловать на термальные источники Адыгеи.

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает: море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам, наполненных легендами и историей.

Во второй половине каждого дня, путешественника ждет релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров способствует оздоровлению и очищению кожи, делая ее нежной.

И, если вы внимательно посмотрите сайт Большая страна, вы увидите, что количество продуманных маршрутов значительно, а варианты активного отдыха разнообразны по своей программе, регионам, бюджету.

Лето только началось. Многие еще не успели уйти в отпуска, но уже готовятся.

Будьте готовы к путешествию и вы.

Приятного отдыха и запас положительных эмоций на весь год!

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