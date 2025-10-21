В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес»

Столичный кинотеатр «Каро 11 Октябрь» стал настоящей Страной чудес по случаю премьеры музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.
Создатели проекта — компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом», дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова («Между нами химия»).
Первым зрителям фильм представили продюсеры Тина Канделаки, Данила Шарапов и Илья Бурец, режиссер Юрий Хмельницкий, актеры Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ира Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и съемочная группа картины.
Гостями премьеры стали: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Юра Борисов и Анна Шевчук, Алексей Учитель, Надежда Михалкова, Юлианна Караулова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Margo, Ваня Дмитриенко, Маш Милаш и другие медийные персоны.