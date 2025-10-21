Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес»

алиса в стране чудес - гости светской премьеры
Фото: пресс-служба МТС

Столичный кинотеатр «Каро 11 Октябрь» стал настоящей Страной чудес по случаю премьеры музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Создатели проекта — компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом», дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова («Между нами химия»).

Первым зрителям фильм представили продюсеры Тина Канделаки, Данила Шарапов и Илья Бурец, режиссер Юрий Хмельницкий, актеры Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ира Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и съемочная группа картины.

Гостями премьеры стали: Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Юра Борисов и Анна Шевчук, Алексей Учитель, Надежда Михалкова, Юлианна Караулова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Margo, Ваня Дмитриенко, Маш Милаш и другие медийные персоны.

