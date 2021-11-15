TV BRICS представляет международный медиапроект к 200-летию Ф. М. Достоевского

Международная сеть TV BRICS приступила к работе над документальным фильмом к юбилею Ф.М. Достоевского. В создании фильма принимают участие медиакомпании-партнеры сети из 5 стран: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Это первый масштабный интернациональный документальный проект, который создается силами объединенной партнерской редакции TV BRICS.

Документальный фильм «Достоевский межконтинентальный» призван показать актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества, а также обратить внимание зрителей на национальные акценты интерпретации его философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России.

В создании картины «Достоевский межконтинентальный» принимают участие CGTN-RUS (Глобальная телевизионная сеть Китая); медиаконгломерат «Бандейрантес де комуникасао» (GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICASAO, Бразилия); холдинг MOJA MEDIA (ЮАР); региональная телекомпания Malai Murasu TV (Индия) и Российский центр науки и культуры в Ченнаи (Индия). Российским партнером в производстве фильма является телеканал «Продвижение».

В съемках приняли участие известные исследователи творчества Ф.М. Достоевского, а также актеры, режиссеры из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Эксклюзивное интервью для фильма дал популярный индийский режиссер, автор более чем 130 художественных фильмов, обладатель 4-х национальных кинопремий и приза за лучшую мужскую роль в Болливуде – Камал Хаасан (Kamal Haasan).

Среди приглашенных экспертов известный исследователь творчества Ф.М. Достоевского в ЮАР, профессор кафедры английского языка и директор школы литературы, лингвистики и медиа Университета Витватерсранда Крис Турман; Бай Вэньчан, директор китайского общества русской литературы, заместитель директора Центра русского перевода ШОС; Пауло Азеведо Безерра, литературный критик, профессор, автор переводов произведений Ф.М. Достоевского на португальский язык.

Особый акцент авторы фильма «Достоевский межконтинентальный» делают на роли творчества Ф.М.Достоевского в изучении русского языка как иностранного. В качестве эксперта в фильме выступит Тамара Скок, кандидат филологических наук, руководитель проекта «Современный русский», директор департамента инновационных лингвистических проектов МКР-Медиа.

Российские актеры театра и кино сыграют в игровых эпизодах документального фильма «Достоевский межконтинентальный», приуроченного к 200-летию со дня рождения писателя. Фильм снимается объединенной редакцией сети TV BRICS. В создании картины принимают участие медиакомпании 5 стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

По задумке авторов проекта в фильм войдет ряд художественных реконструкции, в основу которых лягут сцены из наиболее известных произведений классика, а также эпизоды из жизни писателя. Одной из центральных игровых сцена станет эпизод из романа «Преступление и наказание». Роль старухи-процентщицы исполнила Ирина Чипиженко, актриса Московского театра Луны, заслуженная артистка Чечено-Ингушской АССР (1975), в послужном списке которой более 200 работ в кино и сериалах. В фильм войдет эпизод беседы Ивана Карамазова с Чертом из последнего романа Ф.М.Достоевского. В роли Карамазова снялся российский актёр драматического театра, звезда мюзиклов «Хрустальное сердце» и «Дон Жуан. Нерассказанная история» Артем Елисеев. Черта исполнит Дмитрий Янковский, солист театра «Геликон-Опера», автор и солист проекта «NeoClassic», член жюри кавер-шоу «Песня на песню».

Образ «Достоевского межконтинентального» создаст советский и российский актер театра и кино Александр Зуев, звезда фильма Альберта Мкртчана «Прикосновение» (1992); снимался в эпизодах популярных телесериалов «След» (2011), «Реальные пацаны» (2013), «Личная жизнь следователя Савельева» (2014), «Охота на дьявола» (2017), «Живой» (2017). Авторы картины объясняют решение дополнить документальную ленту серией игровых реконструкции желанием художественно подчеркнуть основную идею фильма – отражение наследия Ф.М. Достоевского в мировом культурном контексте.

«Мы хотим показать череду «отражений» великого писателя. То, как личный жизненный опыт ФМ, стремление разгадать тайну человеческой души отражается в его героях, а через них — он сам, в своих читателях в любом уголке Земли. Достоевский — мировая рок-звезда от литературы, его фамилия будет первой в списке ассоциаций к слову «Россия». Мы подготовили серию игровых реконструкций к фильму, чтобы отразить эту нашу идею ещё ярче», — отмечает режиссер фильма «Достоевский межконтинентальный» Иван Захаренко.

В массовых сценах к фильму снялись студенты и выпускники творческих вузов столицы: Российского института театрального искусства ГИТИС, Театрального института имени Бориса Щукина, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

«В этом году мир отмечает 200-летие Ф.М. Достоевского. Фигура Достоевского действительно объединяет страны. Когда мы обратились со своей идеей к партнерам сети TV BRICS в странах «пятерки», мы тут же получили живой отклик: редакции зарубежных СМИ с удовольствием включились в совместную разработку темы. Достоевский как явление оказался близок нашим зарубежным коллегам, а главное – интересен аудитории иностранных СМИ. Надеемся, что, объединив усилия, мы сможем продемонстрировать возможности сети TV BRICS для развития международного совместного производства контента и системного, комплексного его продвижения на медийных площадках разных стран», — отметила автор идеи, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству TV BRICS Жанна Толстикова.

О фильме говорит и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Российской Федерации Родриго СОАРЕШ.

Документальный фильм «Достоевский межконтинентальный» призван показать актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для мирового культурного процесса, а также обратить внимание зрителей на национальные акценты интерпретации его философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России. В создании картины «Достоевский межконтинентальный» принимают участие CGTN-RUS (Глобальная телевизионная сеть Китая); медиаконгломерат «Бандейрантес де комуникасао» (GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICASAO, Бразилия); холдинг MOJA MEDIA (ЮАР); региональная телекомпания Malai Murasu TV (Индия) и Российский центр науки и культуры в Ченнаи (Индия). Российским партнером в производстве фильма является телеканал «Продвижение».

Планируется, что фильм «Достоевский межконтинентальный» будет представлен на площадках крупных фестивалей документального кино, поддерживаемых международной сетью TV BRICS.

Фильм будет адаптирован на английский, португальский и китайский языки. Телевизионная премьера состоится на каналах партнеров сети TV BRICS в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

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