Okko эксклюзивно представляет концерты «Международной недели консерваторий»

Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно представит онлайн-концерты ХХI ежегодного фестиваля «Международная неделя консерваторий» 2021. С 12 ноября подписчикам сервиса доступна коллекция из 10 концертов классической и джазовой музыки.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Международная неделя консерваторий» учрежден Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова в 2001 году. За 20 лет работы фестиваль представил более 320 высших школ музыки стран пяти континентов. Музыкальная программа XXI фестиваля посвящена значимым датам 2021 года: юбилеям Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Белы Бартока и других композиторов, а также Году культуры Германии в России.

В коллекцию «Международной недели консерваторий» вошли 10 онлайн-концертов, среди которых «Хоровая прелюдия», Концерт-открытие Фестиваля «Международная неделя консерваторий — 2021», «Камерные серии», «Камерные серии. Посвящение композиторам-юбилярам 2021 года», «Органные академии», «JAZZ–CLASSIC–XXI», «Фестивальная постлюдия» и другие.

«Международная неделя консерваторий» 2021 проходила с 22 октября по 2 ноября на площадках Большого и Малого залов Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича, в Концертном зале Академической Капеллы, в Концертном зале Мариинского театра, на Новой сцене Александринского театра и других площадках Санкт-Петербурга.

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