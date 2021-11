Симфо-рок шоу «Концерт на Высоте» в 230 м над Москвой!

«Концерт на Высоте» — хиты и кавер-версии любимых композиций: шедевры музыки в свежем, современном прочтении. Романтизм, рок, джаз и авангард в переплетении с композициями, покорившими мир, в звучании рояля, скрипки, контрабаса и ударных.

В программе – The Muse, The Sting, The Coldplay, The Scorpions, The Queen, The Weeknd.

Солисты – лауреаты международных конкурсов, участники международных фестивалей, артисты ведущих театров и оркестров Москвы и России, артисты и постоянные участники мероприятий музыкального коллектива «Арт-Коллаж».

Где? 230 метров над Москвой, Башня «Империя», 58-й этаж.

Когда? 21 ноября 2021 года в 20:00.

