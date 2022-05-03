Музыкальный дуэт Миконжас представил сингл «Сценарий жизни»

«Сценарий жизни» — еще один драйвовый трек от Миконжас. Заедающий бридж, молодая искренность, сильная и уверенная вокальная линия — у этого трека есть все шансы, чтобы стать новым хитом в ваших наушниках. Сочетание традиционных гитарных партий и выразительной лирики заряжает слушателя энергией и даёт возможность ощутить единение с музыкой.

Чистое звучание на современной сцене — редкость. Но Миконжас остаются преданными себе и делают акцент на техническую часть и классический музыкальный продакшн в лучших традициях рок-музыки.

«Сценарий жизни» можно сравнить с такими хитами, как «Устрой дестрой» Noize MC или «Крошка» Монеточки. Этот трек — возвращение духа рок-н-ролла 80-х и атмосферы старого доброго поп-панка в современном звучании.

Вот что про релиз говорят Глеб и Ваня, фронтмены группы: «Сценарий жизни» — это песня про работника небесной канцелярии, который устал от своей работы. Он же обычный офисный клерк, а люди всё время просят его улучшить их жизнь. Главный посыл: надо верить в себя. Даже ангелы в небесной канцелярии не успевают делать свою работу, так что никто не изменит твою жизнь, кроме тебя самого. «Сценарий жизни» станет мотивацией для тех, кто устал от жизни, и хочет, чтобы за него всё решили».

Миконжас ㅡ это дуэт двух авторов-исполнителей: Глеба Новика и Ивана Архипенко. Ребята создают все самостоятельно, от текста до музыки. Лирика и замыслы в Миконжас — по части Глеба, а Ваня отвечает в основном за музыку и аранжировку.

Музыка группы ㅡ это романтично-интеллектуальный поп-панк/поп-рок с элементами рейва, хип-хопа и джаза. Артисты в шутку называют свой жанр «добропанк», подразумевая, что их музыка должна быть хорошей, качественной и идейной. Они любят отсылки и пасхалки в названиях, текстах и даже музыке. Внимательный слушатель легко заметит хитросплетение аллюзий к поп-культуре, архетипам и мифологии.

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