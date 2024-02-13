МЮНХЕН (Германия): балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в новом сезоне Мюнхенского национального театра

«Ромео и Джульетта» Джона Кранко отличается совершенно открытым музыкальным сюжетом, который рассказывает о происходящем понятным для всех способом, даже без пояснений к программному буклету. Его гениальный хореографический почерк превращает каждое душевное движение в специфическое танцевальное.

К постановкам балетов, написанных на музыку русских композиторов, Джон Кранко (1927-193), чья жизнь трагически оборвалась во время гастрольного тура, обращался не единожды. «Онегин» на музыку Петра Чайковского, «История солдата» Игоря Стравинского. В 1962 году Джон Кранко поставил «Ромео и Джульетту» с лучшим балетным коллективом Германии – Штутгартским. Весь музыкальный язык Кранко классический, однако, в нем сочетаются влияние акробатической виртуозности русской школы балета с утонченностью английской, особенно в его непревзойденных любовных па-де-де.

Костюмы для постановки выполнены Юргеном Розе. С 1961 по 2001 год он работал художником по декорациям и костюмам в Мюнхенском камерном театре, тесно сотрудничая с Джоном Кранко и Джоном Ноймайером. С 1970 года Розе работал над художественным оформлением оперных и балетных постановок в Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Вене, Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке, а также на фестивалях в Байройте и Зальцбурге. С 1973 по 2000 год Розе преподавал в Государственной академии изящных искусств Штутгарта в качестве профессора сценического дизайна. В Баварской государственной опере он поставил «Вертера», «Норму», «Дона Карлоса» и «Хитрую лисичку». Здесь же Розе создал декорации и костюмы для опер «Фигаро», «Так поступают все» и «Волшебной флейты». Не так давно Розе переделал «Майерлинг» (хореография: Кеннет Макмиллан) для Штутгартского балета, а также разработал декорации и костюмы для новой хореографии Эдварда Клюга в «Щелкунчике».

Что же касается «Ромео и Джульетты», то данный балет неизменно присутствует в расписании Мюнхенского Национального театра с 1968 года и, как вечная классика, заслуживает того, чтобы оставаться там еще много лет.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ