Юрий Стоянов стал героем реалити-шоу – сериала «Кузнецовы ТВ»

По сюжету семье Кузнецовых предлагают поучаствовать в реалити-шоу, в финале которого их ждёт квартира мечты от спонсора. Ради жилплощади с многочисленными удобствами терпеть телекамеры двадцать четыре часа в сутки готовы: маникюрщица Вера (Ольга Медынич), её четверо детей от трёх браков (Таисия Захарова, Фёдор Скальский, Александра Бабаскина, Никита Конкин), муж Витя (Михаил Трухин), он же водитель городской знаменитости, бабушка Люда (Юлианна Михневич), в прошлом лидер танцевального коллектива, и дедушка Валерий Михалыч (Юрий Стоянов), мечтающий вернуть былые времена.

«Герои живут в условиях, в которых довольно тяжело существовать такой большой компанией, — рассуждает Юрий Стоянов. — И моему герою приходится очень нелегко, его раздражает многое — и операторы в том числе, и весь этот съёмочный процесс. К счастью, есть где спрятаться, в свой коморке-мастерской. Прям как у меня в жизни».

Актёры признаются, что сами не хотели бы оказаться под одной крышей с многочисленными родственниками. «Был у меня такой опыт в пандемию, чуть не сошёл с ума и много нового узнал и про себя, и про детей. Полезная штука, сближает», — вспоминает Михаил Трухин.

На съёмках Ольга Медынич делилась, что многодетной матерью быть проще, чем воспитывать одного ребёнка. «Вера видится мне мамой-обезьянкой из советского мультика, которая вечно суетится. При этом уже есть навыки, легче справляться, поэтому героиня успевает заниматься собой и мужем. Местами переживает, но вот у меня один ребёнок, и я гораздо суетливее Веры», — говорит актриса.

В сериале перед Ольгой и её коллегами впервые стояла задача — сыграть жанр в жанре. «Актёрам пришлось непросто, они также выстраивали отношения с камерой и со второй съёмочной группой, которую мы заявляем в кадре. Ведь сначала наши телевизионщики — безучастная команда, которая постепенно проникается симпатией к главным героям, становится их друзьями», — комментирует режиссёр Кирилл Васильев.

Большая часть съёмок прошла в подмосковном частном доме, который наполнили реквизитом, представляющем три поколения. «Дом оказался готовой локацией и уникальным объектом, он стал отдельным персонажем, — рассказывает художник-постановщик Екатерина Татарская. — Поскольку в семье сосуществуют три поколения людей, родившихся в разные эпохи, то, конечно, хотелось отобразить это в интерьере. Например, комната деда и бабушки выглядит практически как музей быта СССР, а комната Веры и Вити в стиле 90-х».

Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич, Арина Постникова и другие актёры, а саундтрек записала группа UMA2RMAN.