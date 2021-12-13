День рождения Белгородского органа. 10 лет!

Белгородская филармония готовится к празднованию Дня рождения самого величественного в мире инструмента: 10 лет исполняется Белгородскому органу!

15 декабря 2021 года в Белгородской государственной филармонии пройдёт праздничный концерт. Впервые на белгородской сцене выступят сразу три органиста – Тимур Халиуллин (Белгород), Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург) и Алексей Шмитов (Москва). К празднику присоединится Камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик.

Грандиозный концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федераци «Всероссийские филармонические сезоны» и будет состоять из двух отделений. Органов тоже будет два!

Программа этого вечера, безусловно, будет посвящена нашему имениннику! Будут исполнены вальсы И. Штрауса, Концерт для органа с оркестром Мишеля Корретта, нетленный хит Л. Коэна «Аллилуйя» и многое-многое другое в исполнении оркестра Mezzo Music и трёх органистов! И двух органов! Конечно, не обойдёмся без премьер! Впервые прозвучит «Веснянка» – произведение, написанное белгородским композитором Николаем Бирюковым специально к праздничному концерту, и являющееся символичным «преклонением» выдающемуся композитору И.Ф. Стравинскому.

Театр огненных мистерий «Тень» под руководством Олега Кравцова украсит праздничный вечер световым шоу с лазерными эффектами.

Приглашаем присоединиться к празднованию Дня рождения «короля музыкальных инструментов»!

Белгородский орган был создан в немецком городе Баутцене одной из ведущих органостроительных фирм и был привезён в филармонию в 2011 году. Торжественная церемония открытия органа состоялась в том же году 15 декабря. Инструмент изготовлен с применением современных технологий, оснащен специальным компьютером, что позволяет органисту самостоятельно управлять сложным механизмом во время игры. В органе четыре этажа, около 3 000 труб. Белгородский орган манит ценителей органной музыки не только из нашего региона, но и из соседних. Играет на органе лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин — музыкант, стремящийся к постоянным экспериментам, способным удивить публику, продемонстрировать слушателям универсальность и разноплановость этого инструмента.

Даниэль Зарецкий – заслуженный артист России. Окончил Ленинградскую консерваторию по классам органа и фортепиано, аспирантуру Казанской консерватории и Музыкальной академии им. Я.Сибелиуса в Хельсинки. Лауреат Открытого всероссийского конкурса органистов 1991 года, Международного конкурса органистов в Германии, дипломат международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии. Выступал почти во всех городах бывшего СССР, где установлены органы. Активно гастролирует практически во всех странах Европы, а также в США, Австралии и Южной Америке. Главный консультант ряда проектов по строительству новых органов и реставрации исторических инструментов в России и за рубежом.

Алексей Шмитов окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классам органа и фортепиано. Выступает и как пианист, и как органист. Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане, Сирии и Израиле. Постоянный участник международных фестивалей в Шотландии, Португалии, Германии. Неоднократно входил в жюри многих всероссийских и международных конкурсов. Член Союза композиторов России.

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