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Тысячи участников создали 700 модных образов для «Сенных людей»

editor
By editor
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архстояние - сенные люди

Флаги из стрейча, невесты из тюля и панки из соломы: как дети и взрослые переосмыслили моду на фестивале «Архстояние Детское».

Ученики Художественной школы Алексея Егорова и студенты кафедры «Медиа и дизайн» Московского художественно-промышленного института представили на фестивале «Архстояние Детское» проект «Сенные люди» — работу с гигантскими чучелами, созданными Сергеем Бартеневым несколько лет назад. За три дня активной работы было создано около 700 образов при участии более тысячи человек.

Команда из 11 студентов и преподавателей работала в двух шатрах. В неё вошли студенты направлений «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Графический дизайн» и «Медиа-арт», а также преподаватели кафедры «Дизайн костюма». Сам шатёр для проекта сшили студенты кафедры «Дизайн костюма» МХПИ. В одном из шатров размещался проект «Сенные люди», где гости фестиваля одевали соломенные фигуры с помощью различных тканей. Ключевым решением стал отказ от использования скотча, который применялся в предыдущие годы. Вместо этого гостям предложили прищепки, булавки и верёвки.

«Как только убрали скотч, начался настоящий креатив. Люди стали думать, как закрепить ткань, появились вытачки, более сложные конструкции», — рассказывает советник ректора МХПИ по креативным проектам Алла Ельчанинова.

Материалы для проекта предоставили «Шуйские ситцы» — более 300 метров тканей различных типов и расцветок. Все ткани были использованы полностью благодаря системе переодевания фигур каждые два часа. Дети чаще выбирали яркие принты с животными, взрослые — спокойные тона и бархат.

архстояние - сенные люди

Посетители проявляли неожиданную изобретательность. Металлические скрепки превращались в цепочки и украшения, один из костюмов воспроизводил стиль модного дома с косынкой и сумочкой, другие дополнялись элементами с мастер-классов соседних павильонов. В какой-то момент организаторы обнаружили на одной из фигур чей-то бюстгальтер — люди не ограничивались предложенными материалами.

Цветовые предпочтения различались по возрастам. Дети тянулись к красному цвету — многие сделали из красной ткани флаги, хотя это был не ситец, а стрейч. Женщины часто выбирали белый тюль в горошек, создавая образы невест. Мужчины предпочитали
чёрные и тёмные ткани. Второй день фестиваля был посвящён теме «любви и ненависти», и костюмы чётко разделились на невест и панков.

Вечерняя иллюминация стала отдельным элементом проекта. Гирлянды использовались не только для освещения, но и как материал для творчества — из них делали украшения и «бьющиеся сердца». Единственный светящийся объект в лесной части привлекал посетителей даже после окончания дневной программы.

архстояние - сенные люди
Параллельно во втором шатре проводились мастер-классы по печати штампов на экосумках с использованием материалов от компании «Гамма». Семьи с детьми приезжали целенаправленно на эти занятия, очередь не рассеивалась весь день. Печать штампов стала своеобразным шоу — люди сидели не только за столами, но и на земле вокруг шатра, несмотря на дождь.

Процесс имел образовательную составляющую. Гости узнавали о свойствах бархата, стрейча и ситца, изучали принципы кроя и способы крепления ткани без использования клеящих материалов. Многие интересовались программами института после занятий в мастер-классах.

Завершение проекта пришлось на воскресенье, когда основная программа фестиваля уже закончилась. МХПИ провел акцию по разбору шатра, в которой приняли участие посетители. Шатер, сшитый из разноцветных квадратов, был разрезан на части, которые раздали участникам на память вместе с остатками тканей от работы с «Сенными людьми».

Фото © пресс-служба МХПИ

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