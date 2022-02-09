«У нашей Люси – юбилей!»

Прима Театра МОСТ Людмила Давыдова отметит 75-летие

13 февраля – день рождения заслуженной артистки России, актрисы Театра МОСТ Людмилы Давыдовой. К 75-летию Людмилы Анатольевны планировался грандиозный бенефис с показом новой пьесы, где в главной роли – именинница, с концертными номерами-подарками от коллег. Но в пандемический февраль труппа решила поберечь актрису – большой юбилейный вечер состоится 15 апреля 2022 года на Основной сцене театра.

Людмила Давыдова окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина, работала в Театре на Таганке, в Театре на Юго-Западе, в Театре Антона Чехова. В Театре МОСТ – более 20 лет. Она играет главные роли в спектаклях: «Поминальная молитва» (по пьесе Г. Горина, режиссер Г. Долмазян), «Дорогой Бог!» (по роману Э. Шмитта, режиссер Е. Славутин), «Книга судеб», (по произведениям Т. Толстой и В. Инбер (реж. Е. Славутин). В фильмографии актрисы – свыше трёх десятков ролей в кино и сериалах.

Людмила Давыдова – о жизни и профессии:

– Моя мама мечтала быть актрисой, но уклад семьи моего деда и война помешали ей исполнить мечту. И я, родившись, видимо, в генах уже получила вполне оформившееся желание актерствовать. На вопрос взрослых: «Кем ты будешь, когда вырастешь?», всегда незамедлительно отвечала: «Артисткой!». А что мне помогло оказаться в Москве, да еще и остаться тут – моя упёртость и непоколебимая вера в свои способности. И ещё, а как без этого, – его величество Случай – встреча нужных людей в нужное время.

– В нашей непростой профессии самое главное – искренность и терпение, я считаю. И самоотдача на 100 %! Я очень ценю умение работать командой – взаимодействовать с партнером, а не играть одному!

– Я считаю, что семья – превыше всего – это два крыла – работа и семья.

– Чего себе желаю? А хорошо бы сняться в хорошей роли в хорошем фильме! У Никиты Сергеевича, например, или у Кустурицы.

Георгий Долмазян, режиcсёр-постановщик, музыкальный руководитель Театра МОСТ – о Людмиле Давыдовой:

– Когда Людмила Анатольевна только появилась в Театре МОСТ, я сразу понял, что это большой подарок для нас – ведь у неё такой стаж, такое знание профессии. Хотя все вокруг обращались к ней по отчеству, я, несмотря на разницу в возрасте, почувствовал в ней близкого человека и с самого начала стал называть её Люсей. У нас с первой минуты установились добросердечные, тёплые отношение. Люся всегда излучает тепло. Мне кажется, что это мой родной человек, член моей семьи.

– Люся — очень дисциплинированный человек. На репетиции она не только никогда не опаздывает, приходит заранее. Это пример для подражания! На площадке Люся ни одну свободную минуту не потратила не на работу. Она всегда выкладывается на 110 %. На сцене Давыдова всегда очень молода, это юная девушка. Очень важно, что наша дорогая актриса, наша Люся, это ощущение юности никогда не потеряла.

Марианна Лемешко, ведущая актриса, заместитель директора Театра МОСТ – о Людмиле Давыдовой:

– Для меня Люся – мудрейший друг и почти мама. Мы с Людмилой Анатольевной познакомились в 2003 году, когда начали репетировать спектакль «Книга Судеб». Я, конечно, сначала трепетала перед той, которую видела только на экране: Люся в «Криминальном таланте», Люся в «Холодном лете 53-го». Люся работала с Любимовым! Люся знала Высоцкого! И масштаб её актерского дара совершенно потрясал. Я до сих пор еле сдерживаю слезы, когда слышу из-за кулис реплики из этого спектакля, когда, например, Люся искренне, отчаянно говорит: «Что ей помешало?! Что нам всем всегда мешает?!» или «Вот здесь и кончаются спирали человеческого существования. А вы думали где? За облаками? Вон они, торчат пружинами из разверстого дивана.

– Мои родители были немного старше Люси, но это – поколение потрясающих. Детей войны и послевоенного времени, которым досталась совсем непростая жизнь. Их жизнелюбие, хулиганство, их бешеная жажда жизни, нового, знаний – это потрясает».

Выдающаяся актриса театра и кино Людмила Давыдова примет поздравления в режиме онлайн. Но у самых страстных поклонников есть возможность до юбилейного бенефиса устроить овации артистке – её можно увидеть в спектакле Георгия Долмазяна «Поминальная молитва» 23 и 24 февраля на Основной сцене Театра МОСТ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.