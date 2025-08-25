VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

У певицы МАРФЫ состоялась премьера трека «Вот так бывает»

марфа - вот так бывает
Изображение предоствлено PR-сопровождением

Финалистка телепроекта «Ну-ка, все вместе!», победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» – певица МАРФА представляет сингл «Вот так бывает» о любви, свободе, мечтах и бесконечном лете. Трек прошел долгий путь: акустика, фанк и даже электронный эксперимент. И наконец, этим летом обрел свое настоящее звучание — легкое и искреннее, как теплый летний вечер, который не хочется завершать.

«Я написала эту песню пару лет назад за 20 минут на уроке музыкальной литературы в Гнесинке. Пока звучала музыка великих, мои мысли унеслись туда, где играет счастливая музыка и танцуют свободные люди. Там всё просто, и никто никуда не торопится. Так и родилась «Вот так бывает»» – делится МАРФА.

«Вот так бывает» – это не история, это состояние. Лёгкость, которая захватывает с первых нот и остаётся в голове, как любимое летнее воспоминание.

