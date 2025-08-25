«Гори!»: певец из Таджикистана представил конкурсную песню для Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Певец Фаррух Хасанов из Таджикистана выступит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» с песней «Гори!». Музыку написал сам Фаррух, а текст создан совместно с исполнителем НатаН Душевно.

«Песня “Гори!” – о вечном поиске любви и внутреннего света. Я вложил в композицию личный опыт поиска своего счастья и понимания, что свет можно найти не только во внешнем мире, но и внутри себя», – говорит Фаррух Хасанов.

Лирические строки рассказывают историю о том, как важно не терять веру и продолжать искать, даже когда кажется, что все потеряно. Музыкальное оформление сочетает элементы поп-музыки и душевного инди, передавая ощущение уюта и тепла. Мелодичные гитарные партии переплетаются с нежным, но сильным вокалом, создавая неповторимую атмосферу.

Для творчества Фарруха Хасанова характерен искренний диалог со слушателем, наполненный душевностью и глубоким смыслом. Сам музыкант признается, что свое вдохновение он черпает в путешествиях по родной стране и в культурном наследии своего народа.