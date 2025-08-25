VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWS«Гори!»: певец из Таджикистана представил конкурсную песню для Международного музыкального конкурса «Интервидение»

«Гори!»: певец из Таджикистана представил конкурсную песню для Международного музыкального конкурса «Интервидение»

editor
By editor
63
гори hasnov
Фото © пресс-служба «Интервидения»

Певец Фаррух Хасанов из Таджикистана выступит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» с песней «Гори!». Музыку написал сам Фаррух, а текст создан совместно с исполнителем НатаН Душевно.

«Песня “Гори!” – о вечном поиске любви и внутреннего света. Я вложил в композицию личный опыт поиска своего счастья и понимания, что свет можно найти не только во внешнем мире, но и внутри себя», – говорит Фаррух Хасанов.

Лирические строки рассказывают историю о том, как важно не терять веру и продолжать искать, даже когда кажется, что все потеряно. Музыкальное оформление сочетает элементы поп-музыки и душевного инди, передавая ощущение уюта и тепла. Мелодичные гитарные партии переплетаются с нежным, но сильным вокалом, создавая неповторимую атмосферу.

Для творчества Фарруха Хасанова характерен искренний диалог со слушателем, наполненный душевностью и глубоким смыслом. Сам музыкант признается, что свое вдохновение он черпает в путешествиях по родной стране и в культурном наследии своего народа.

Предыдущая статья
У певицы МАРФЫ состоялась премьера трека «Вот так бывает»
Следующая статья
Питерская музыкальная группа «Шерра» выступила на ежегодном фестивале в Старой Руссе

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru