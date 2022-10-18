У «Своих» появились новые герои

Команда сериала «Свои» представила новых сотрудников. Руководитель группы Родимин остался верен своему принципу – находить самых талантливых профессионалов в различных сферах.

Межведомственная рабочая группа пополнилась еще двумя сотрудниками. Вера Семихвостикова, а для коллег просто Верочка, станет настоящим украшением команды, а также ее двигателем и генератором идей. Найти любую информацию для нее не составляет труда, достаточно снять трубку и позвонить нужному знакомому, которых у девушки бесконечное число. Порыться в соцсетях, изучить биллинг, отыскать неожиданную деталь – для нее тоже минутное дело.

Жизнерадостная, трудолюбивая, чересчур активная и позитивная сотрудница готова браться за любое задание. Её чрезмерная деятельность даже иногда будет утомлять Родимина.

Попасть в группу было Верочкиной мечтой, а потому она считает офис своим вторым домом, а коллег – членами семьи. Вайсберг для нее – гуру, Литвинов – мужчина с большой буквы, Берсеева – умница, Косицкий – мечта, Жданова – «суперская тётка», Спицин – мозг, а Метелица – душка.

Кстати, теперь Спицин и Метелица станут работать в паре, и у них сложится прекрасный профессиональный дуэт.

У Инги Ждановой тоже новый напарник – серьезный с виду Геннадий Черноус. В первые же дни работы коллеги дали ему прозвище Гениус. И дело не в созвучности имени и фамилии, а в чрезмерном желании показать себя гением криминалистики. Он всегда мечтал оставить след в науке и даже изобрел свой собственный уникальный метод расследования преступлений. Гениус уверен, что каждый преступник оставляет свой энергетический след во времени и пространстве. Оперативнику нужно лишь правильно настроиться, поймать нужную волну и понять, как действовал преступник. Он всегда ставит себя на место правонарушителя, и иногда это помогает предвосхитить следующий ход убийцы, или вычислить, где он может прятаться.

Жданова считает метод напарника ерундой и бесполезной потерей времени. Вместе с этим она видит в Гениусе огромный потенциал и верит, что коллегу можно переделать и направить в «нужное русло». Такое противостояние двух оперативников послужит поводом для многих забавных и курьезных ситуаций на экране.

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