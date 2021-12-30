Виктория Дайнеко приготовила своим поклонникам новогодний сюрприз

29 декабря 2021 года, российская певица Виктория Дайнеко, начавшая свою музыкальную карьеру с победы в «Фабрики Звезд-5», представила публике свой новогодний сингл — «Зимняя Любовь».

– «Зимняя любовь» для меня песня о счастье. О том, что оно случается, когда его не ждёшь и наполняет светом жизнь. Каждый раз радуюсь, когда слушаю её и танцую, — так охарактеризовала певица свою новую работу.

Автором и композитором песни выступила певица Юлия Черняева, известная под псевдонимом «Лампочка». Это не первое сотрудничество двух артисток. Ранее Черняева приняла участие в записи EP для Виктории под названием «Я-зима», вышедшем в феврале 2021 года, в поддержку которого певица выпустила видеоклип на песню «Если бы знал ты».

– Песня «Зимняя Любовь» появилась примерно в то же время, что и EP – «Я-Зима», но она очень сильно отличалась по настроению и атмосфере. Когда я услышала финальную версию, мне незамедлительно захотелось выпустить песню и снять на неё клип, но за окном была уже весна, что шло вразрез с новогодним настроением в композиции. Так, пришлось отложить релиз почти на целый год, — прокомментировала Виктория Дайнеко.

Певица не ограничилась выпуском песни и приготовила поклонникам настоящий новогодний сюрприз – видеоклип на одноименный сингл.

Режиссёром клипа выступил известный российский фотограф Александр Мультиков (Multikov), для которого работа над видеорядом стала дебютной.

«В ноябре мы начали подготовку к релизу песни «Зимняя Любовь» и первым человеком, о котором я подумала в качестве режиссёра был мой друг, талантливый фотограф Александр Мультиков. Для него это было откровенным сюрпризом, так как ранее Саша не снимал клипы. Но наше общее рвение к творческим экспериментам привело обоих на съемочную площадку» — сообщила певица.

Александр Мультиков в беседе о съемочном процессе, поделился некоторыми подробностями сюжетной линии: «Мы хотели создать волшебную, новогоднюю историю. Эта история о любви, о взаимодействии двух красивых молодых людей, о том, как они наслаждаются зимой и дарят друг другу своё тепло».

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