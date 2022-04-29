«МОЛОДОСТЬ». Группа «БИРТМАН» выпустила новый студийный альбом

«Молодость» — пятый студийный альбом коллектива «Биртман», выпущенный 29 апреля 2022 года. Заявив о себе шесть лет назад как ироничная и веселая мистификация, группа «Биртман» выстрелила обоймой бронебойных хитов и моментально завоевала поклонников по всему миру. К сегодняшнему дню в активе команды пять полноценных студийных альбомов, несколько видеоработ, гастроли по России и странам СНГ и выступления на крупных фестивалях страны.

В альбом «Молодость» вошло девять треков, написанных за последние два года в редких перерывах между концертами. Ирония, юмор, простое и понятное отношение к жизни – музыканты «Биртман» остаются верными себе на новой пластинке. К слову, одна из песен – «Когда отрубят YouTube» уже известна и разобрана поклонниками на цитаты. Тем не менее, в альбом вошла новая версия трека, записанная совместно с Игорем Растеряевым.

— «Молодость» — это альбом, основанный на реальных событиях, которые уже кажутся нереальными. Но все телеги из нашей бурной молодости, которые уже в тысячный раз нами прогонялись, было решено превратить в песни, чтобы не утруждать себя очередным повествованием. За звучание альбома отдельное спасибо — Максиму Кравцову и Андрею Антоненко, а за совместный трек — Natasha Rocco. Кстати, это был первый наш опыт сотрудничества с западными исполнителями. И спасибо Игорю Растеряеву. Слушайте альбом, берегите себя и чаще звоните родителям, поскольку.., – говорит лидер коллектива «Биртман» Дмитрий Наумов.

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