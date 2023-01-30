Креативный старт: конкурс «Культурная столица года» открывает прием заявок для городов России

Конкурс «Культурная столица года», в рамках которого среди городов России будет выбрана культурная столица 2024 года, откроет прием заявок от городов-участников 20 февраля 2023 года. Сбор будет проходить на официальном сайте проекта и продлится до 15 мая.

Деловая активность в стране возвращается в привычный режим после относительного затишья в первой половине января: снова строятся планы, решаются задачи, воплощаются надежды… Для многих российских городов конкурс «Культурная столица года», проводимый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - реальный шанс уверенно войти в федеральную информационно-культурную повестку и прочно занять в ней место как минимум на год, - рассказал корреспонденту InterMedia член оргкомитета конкурса, доцент Высшей школы культурной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич. - Уже сейчас вокруг «Культурной столицы года» заметна интригующая активность со стороны потенциальных участников. Похоже, конкуренция будет нешуточная!

Принять участие в конкурсе смогут все административные центры субъектов РФ и иные города с численностью жителей не менее 250 тысяч человек. Для представителей регионов, города которых заинтересованы в участии, 3 марта состоится установочный семинар, на котором будут подробно разъясняться правила оформления заявок и методика их оценки экспертами.

На основе заявок от городов-участников в июне будет составлен шорт-лист. Финалистам конкурса необходимо будет доработать заявки и подготовить публичные презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в Москве в сентябре.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Официальное пресс-агентство — InterMedia.

Дополнительная информация о конкурсе, а также предварительный образец заявки на участие доступны на официальном сайте «Культурной столицы года».

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