Ежегодная церемония вручения премии «VMODE Awards 2021» подвела итоги

24 марта 2021 года в модном ресторане «Шале Березка» на Рублево-Успенском шоссе состоялась ежегодная церемония вручения премии VMODE Awards 2021! Награду получили самые яркие представители телевидения, шоу-бизнеса и индустрии моды, артисты театра и кино, спортсмены, блогеры, которые внесли наиболее заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса. Учредитель премии является компания ВМОДЕ МЕДИА ПРОДАКШЕН (бренд VMODE magazine), Vmode Model Agency – первая в России школа моделей при глянцевом журнале, а также ютуб-канал Vmode Tv, основатель и идейный вдохновитель Елена Шерипова.
Церемония вручения получилась яркой и зрелищной – ведь присутствовали, без преувеличения, все звёзды! Организаторы сумели создать заметную интригу, приглашая гостей на мероприятие, при этом сохраняя в тайне не только претендентов на победу, но и сами номинации. Гостям был объявлен дресс-код Blue Pantone.
Первыми обладателями премии стали действительно самые достойные!
Наталья Подольская победила в номинации «Музыкальная мама», актриса Дарья Повереннова получила премию в номинации «Лучший женский актерский талант», певица Согдиана победила в номинации «Ноты любви и женственности», Алина Шпак стала «Тренером Года», вип-стилист Лина Дембикова обошла всех конкурентов в номинации «Бизнес Вумен года», Катя Лель получила премию за создание альбома Мантр «Вибрация любви», Полина Диброва получила премию в номинации «Основатель лучшего женского сообщества» по версии журнала VMODE, Анна Калашникова стала «Музыкальной Дивой», номинации «Легенда юмора» удостоилась Эвелина Бледанс, премию в номинации «Голос и Стиль» получила Маша Вебер, солистка группы «Краски» Ольга Гусева получила премию «Легенда танцпола».
Лиза Роднянская и DJ MISS L.A.стали «Лучший клубный проект Mantra beat»,
Gidayyat и Gazan удостоились премии в номинации «Прорыв года», Анна Исаева стала «Медийный Пиарщик российского шоу-бизнеса», SAMOEL получил премию в номинации «Хит 10-летия «Малиновые сны»».
Ведущие вечера были Анна Калашникова и Антон Пяскорский.
Мероприятие прошло в ресторане «Шале Березка» на Рублево-Успенском шоссе.
Музыкальные подарки сделали Катя Лель, Саша Спилберг, Саша Морозова, Мария Вебер, Согдиана, Лана Свит, группа СПБ, Наталия Асмолова, MAKSIUTA, группа Краски, SAMOEL, Gidayyat и Gazan, Лиза Роднянская, DJ MISS L.A.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.