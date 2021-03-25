Ежегодная церемония вручения премии «VMODE Awards 2021» подвела итоги

24 мар­та 2021 года в мод­ном ресто­ране «Шале Берез­ка» на Руб­ле­во-Успен­ском шос­се состо­я­лась еже­год­ная цере­мо­ния вру­че­ния пре­мии VMODE Awards 2021! Награ­ду полу­чи­ли самые яркие пред­ста­ви­те­ли теле­ви­де­ния, шоу-биз­не­са и инду­стрии моды, арти­сты теат­ра и кино, спортс­ме­ны, бло­ге­ры, кото­рые внес­ли наи­бо­лее замет­ный вклад в фор­ми­ро­ва­ние тен­ден­ций раз­ви­тия искус­ства, моды, биз­не­са. Учре­ди­тель пре­мии явля­ет­ся ком­па­ния ВМОДЕ МЕДИА ПРОДАКШЕН (бренд VMODE magazine), Vmode Model Agency – пер­вая в Рос­сии шко­ла моде­лей при глян­це­вом жур­на­ле, а так­же ютуб-канал Vmode Tv, осно­ва­тель и идей­ный вдох­но­ви­тель Еле­на Шери­по­ва.

Цере­мо­ния вру­че­ния полу­чи­лась яркой и зре­лищ­ной – ведь при­сут­ство­ва­ли, без пре­уве­ли­че­ния, все звёз­ды! Орга­ни­за­то­ры суме­ли создать замет­ную интри­гу, при­гла­шая гостей на меро­при­я­тие, при этом сохра­няя в тайне не толь­ко пре­тен­ден­тов на побе­ду, но и сами номи­на­ции. Гостям был объ­яв­лен дресс-код Blue Pantone.

Пер­вы­ми обла­да­те­ля­ми пре­мии ста­ли дей­стви­тель­но самые достойные!

Ната­лья Подоль­ская побе­ди­ла в номи­на­ции «Музы­каль­ная мама», актри­са Дарья Пове­рен­но­ва полу­чи­ла пре­мию в номи­на­ции «Луч­ший жен­ский актер­ский талант», певи­ца Сог­ди­а­на побе­ди­ла в номи­на­ции «Ноты люб­ви и жен­ствен­но­сти», Али­на Шпак ста­ла «Тре­не­ром Года», вип-сти­лист Лина Дем­би­ко­ва обо­шла всех кон­ку­рен­тов в номи­на­ции «Биз­нес Вумен года», Катя Лель полу­чи­ла пре­мию за созда­ние аль­бо­ма Мантр «Виб­ра­ция люб­ви», Поли­на Диб­ро­ва полу­чи­ла пре­мию в номи­на­ции «Осно­ва­тель луч­ше­го жен­ско­го сооб­ще­ства» по вер­сии жур­на­ла VMODE, Анна Калаш­ни­ко­ва ста­ла «Музы­каль­ной Дивой», номи­на­ции «Леген­да юмо­ра» удо­сто­и­лась Эве­ли­на Бле­данс, пре­мию в номи­на­ции «Голос и Стиль» полу­чи­ла Маша Вебер, солист­ка груп­пы «Крас­ки» Оль­га Гусе­ва полу­чи­ла пре­мию «Леген­да танцпола».

Лиза Род­нян­ская и DJ MISS L.A.стали «Луч­ший клуб­ный про­ект Mantra beat»,

Gidayyat и Gazan удо­сто­и­лись пре­мии в номи­на­ции «Про­рыв года», Анна Иса­е­ва ста­ла «Медий­ный Пиар­щик рос­сий­ско­го шоу-биз­не­са», SAMOEL полу­чил пре­мию в номи­на­ции «Хит 10-летия «Мали­но­вые сны»».

Веду­щие вече­ра были Анна Калаш­ни­ко­ва и Антон Пяскорский.

Меро­при­я­тие про­шло в ресто­ране «Шале Берез­ка» на Руб­ле­во-Успен­ском шоссе.

Музы­каль­ные подар­ки сде­ла­ли Катя Лель, Саша Спил­берг, Саша Моро­зо­ва, Мария Вебер, Сог­ди­а­на, Лана Свит, груп­па СПБ, Ната­лия Асмо­ло­ва, MAKSIUTA, груп­па Крас­ки, SAMOEL, Gidayyat и Gazan, Лиза Род­нян­ская, DJ MISS L.A.

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