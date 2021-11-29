«Урожай». В Театре на Таганке многообещающая премьера

Многообещающая премьера Театра на Таганке — спектакль «Урожай», написанный и поставленный неоднократными лауреатами «Золотой Маски»: режиссером Марфой Горвиц и хореографом Анной Абалихиной по пьесе Павла Пряжко.

2 и 3 декабря 2021 года в объединенном Театре на Таганке пройдут премьерные показы спектакля «Урожай» — пьесы с обманчиво простым сюжетом, но сложным и глубоким смыслом. Павла Пряжко называют певцом современности, ключевым именем новой драматургии, сформировавшим свой собственный уникальный язык повествования на стыке современного разговорного жанра, англицизмов и обсценной лексики. Сложность переноса текста с бумаги на сцену, хореограф Анна Абалихина объясняет тем, что пьесы Пряжко — «это музыкальная партитура, в которой имеет значение абсолютно все: каждое слово, движение, каждый сантиметр пространства».

Основа сюжета — четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок. Казалось бы, вот он, поэтизированный труд, благое дело, контакт с природой вместо контакта с телефоном… Но инфантильность героев, их страх перед неизвестностью жизни, отсутствие какого-бы то ни было реального опыта деятельности, постепенно катастрофизирует ситуацию, доводя ее до абсурда (а именно этот жанр применим к драме). Ломаются ящики, бьются искусственные яблоки, герои не в состоянии решить элементарные задачи, коллективно обсуждая куда положить яблоко и спелое ли оно.

Режиссер переключает внимание зрителя с искусственного райского сада и попыток героев собрать его урожай, на размышление о процессе приобретения опыта, как такового, и прощения (ли?) молодости его отсутствия.

По словам Марфы Горвиц, пьесы Пряжко давно привлекали ее как материал для постановок, но именно «Урожай» поразил ее своей актуальностью, ситуацией с живущей в гаджетах молодежью и ее беспомощностью перед проблемами зрелой жизни.

«Когда я поделилась идеей с Колей Симоновым, художником-постановщиком спектакля, он сразу же предложил концепцию виртуального райского сада Адама и Евы, но в далеком будущем. Представьте, что мы находимся не в 2021, а в 3021 году! В этом мире уже нет ничего натурального. И в это виртуальное пространство, вероятно созданное искусственным интеллектом, запускают молодых ребят, оставляя их наедине с «реальными проблемами», вроде перетаскивания ящиков с яблоками, и проблемами внутренними: страхом будущей зрелости и отсутствием ответов на вопросы», — рассказывает режиссер.

Ирина Апексимова — директор объединенного Театра на Таганке, рассматривает «Урожай» и вовсе как комедию, смеющуюся над разницей поколений Y и Z, где последние представлены как живущие в цифровом пространстве в отрыве от реальности. «Постановка Марфы Горвиц показывает их не только в качестве дополнения к гаджетам, но и их забавные и трогательные качества, которых во многом лишены миллениалы: наивность, доверие и легкость, с которой они считают себя центром вселенной», — комментирует Ирина.

Когда человек становится по-настоящему взрослым? Мы взрослеем со временем или с полученным опытом? Когда заканчивается молодость и наступает зрелость? Какие плоды приносит взрослая жизнь и когда приходит время собирать этот урожай?

Ответы на эти вопросы ищите в театре на Таганке 2 и 3 декабря. Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.