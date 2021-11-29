Пятый канал стал победителем престижной международной премии «Promax Asia 2021»

Пятый канал получил престижную мировую награду в сфере телевизионного промоушна, дизайна и маркетинга «Promax Asia 2021». В номинации «Best Drama Campaign» — «Лучшая драматическая кампания» серебро завоевало промо к сериалу «Ментозавры».

Премия «Promax Asia Awards» — это главный приз Азии за выдающиеся достижения в области маркетинга и дизайна в сфере развлечений. В 2021 году «Promax Asia Awards» отмечает лучшие из лучших промо кампаний, определяющих бренд, которые превращают зрителей в поклонников, привлекают аудиторию на всех экранах и способствуют достижению итоговых результатов для крупнейших медиакомпаний со всей Азии.

Напомним, в 2018 году Пятый канал получил серебряную награду в номинации «Best use of digital» — «Лучшее использование цифровых медиа» за проведение онлайн кастинга в социальных сетях к премьере детектива «Свои».

Детектив «Ментозавры» – проект Пятого канала, повествующий об оперативниках 101-го отдела полиции Коломенского района Петербурга. Здесь собраны те, кого за прошлые заслуги не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии. Каждое дело для них может стать последним, отдел постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав – на грани увольнения. Но опера не собираются мириться с судьбой и сдаваться также не намерены. Став командой, приняв, как руководство к действию девиз «Один за всех», они продолжают бороться, доказывая свою состоятельность и профессионализм.

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